【美國制裁】彭博：國有內銀擬停為11名被制裁官員開戶 至少1間已停有關活動

▲ 外電引述消息人士指，在美國有業務的大型內銀對行政長官林鄭月娥等11名被制裁的官員開設新帳戶趨向審慎。

美國上周五（7日）宣布制裁11名中港高官。外電引述消息指，有同時擁香港及美國業務的國有內銀，為確保獲得美元及維持海外正常營運，對特首林鄭月娥等11名被制裁官員，開設銀行帳戶的取態轉趨審慎，而且至少有一間內銀已暫停為有關人士開戶。

彭博報道，牽涉的大型內銀包括：中國銀行 （03988） 、建設銀行 （00939） 及招商銀行 （03968） ，幾間內銀為配合美國財政部制裁，對11名制裁官員的取態趨向審慎。消息人士指續，部分銀行已禁止經過美國的交易，同時，原先可以立即處理的交易現在亦要經過合規部門審批。

今次制裁特顯華府 以美元作為中美角力的武器

較早前報道指，花旗銀行（Citibank）已採取行動，暫停賬戶或加強香港客戶的審查。中行、建行及港府未有即時就報道回覆、招行則不予置評。

據彭博資料顯示，去年底止四大內銀的美元資金規模達1.1萬億美元。外電指，該等措施突顯華府利用美元在國際交易中的優勢，作為與中國對峙加劇的壓力點。中國的國有內銀需要保持在國際金融市場的機會，特別是疫情期間，北京當局更希望內銀可以支持經濟。

傳警察「遮仔會」將資產調至中資銀行

另外，有本地傳媒引述，俗稱警察「遮仔會」的警察儲蓄互助社信件指，不少社員就美國對港制裁措施表示憂慮，該社自今年5月起已陸續將存於外資銀行的資產和投資轉至中資銀行，相關工作仍在進行。

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編輯：袁諾曦