【中美科技戰】科技股各有損傷 盤點港美受累股

中美科技戰愈演愈烈，美方封殺TikTok及騰訊 （00700） 旗下微信，市場憂雙方駁火升級，令中美科技企業受損，拖累港美科技股轉軟。有分析指倘中方反制，美資科企蘋果（Apple）及特斯拉（Tesla）將受累，由於兩者與中國的關係密切。這意味着相關概念或受壓。

蘋果及Tesla於華業務重 料受累

日前美國總統特朗普周四頒布行政命令，45天後禁止美國居民與中國短片平台TikTok及微信進行任何交易，意味着正式封殺兩者。

財經雜誌《巴隆氏》（Barron's）報道指，一但中方反制美方，美資科技股將受累，報道引述投資研究機構Bernstein稱，蘋果及Tesla，與中國有著深厚關係，指出兩公司來自中國的收入分別佔整過約15%。其中Tesla於上海的車廠展開生產後，預期將來自中國的收入佔比增至逾30%。

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蘋果方面，目前美國總統特朗普封殺微信行政命令仍很模糊，Bernstein報告指出，如果最終要全球iOS設備都要禁止安裝微信，將或大幅削減蘋果於中國硬件銷售。

Bernstein又警告，中方的反制或會對兩者造成嚴重破壞，又指出目前兩者的股價都未不反映這方面的潛在風險。

蘋果Tesla倘中國業務受壓 設備股受阻

按蘋果及Tesla的風險，倘兩者於中國業務受阻，意味着相關概念股料受累。蘋果概念股中，藍籌手機設備股瑞聲 （02018） ，有近6成收入來自蘋果，料首當其衝。舜宇 （02382） 早前因被指有望打入iPhone供應鏈而股價抽升，或亦會受累。其他手機設備股及富智康 （02038） 相信亦會受惠。

Tesla倘於中國業務受阻，料電池板塊將受累。其中Tesla早前屢破頂創高時，電池股贛鋒鋰業 （01772） 亦受追捧而抽升。惟目前或會受累Tesla受壓。

不過，Tesla倘於中國的發展受壓，中資汽車股或成受惠股，其中，電動車概念較重的比亞迪 （01211） 或可受惠。

責任編輯：錢家鋒