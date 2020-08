▲ 【俄羅斯疫苗】全球首款獲批疫苗信得過?專家咁睇

以蘇聯首枚人造衛星名字命名的俄羅斯新冠病毒疫苗史普尼克5號(Sputnik V),成為全球首款獲批的新冠疫苗。惟疫苗是使真的安全有效?外界有所保留,因相關測試過程不透明,加上研發在俄羅斯政府極大壓力下進行,恐令測試結果出現人為歪曲。

美國網球公開賽月底舉行 球手須簽「生死狀」

英國餐飲業喜訊 半價優惠首周1000萬次使用

俄羅斯當地的醫藥實驗組織Association of Clinical Trials Organizations,亦不信任俄羅斯的新冠疫苗,曾指測試過程嚴重違反規範,科學家受到極大壓力,要討好有權力人士(please those [in] power)。

《衛報》報道稱,疫苗試驗過程不透明,直指參加者可能是被迫同意測試。報道指,參與疫苗試驗的平民及軍人反應有落差,質疑參加者可能面對壓力,以至不能坦白描述副作用。

【美國大選】《環時》提醒勿將賀錦麗取中文名 誤解為對華友好

疫情下應否睇牙醫?世衛籲避免非必要牙科檢查

此外,俄羅斯新冠疫苗測試不完整,未完成大規模的第3階段測試,俄羅斯官員稱疫苗引發的抗體反應有效期長達2年,但未能提出證據。事實上,多項研究指出,人體內的新冠病毒抗體,往往在數個月內大幅減弱甚至消失。

美國華盛頓大學藥物專家Michael Kinch形容,首批疫苗就像當年早期的愛滋病毒(HIV)藥物般,直指必須有心理準備不會有很好的疫苗,第一代疫苗效用或平平(mediocre)。

【新冠疫苗】俄羅斯擬8月12日搶先註冊疫苗 勢領先全球

【新冠疫苗】特朗普政府訂1億劑Moderna疫苗 現最少8億劑在手

疫苗效用不佳引發的後果,恐十分深遠,除了無法讓民眾免疫新冠病毒,更有機會動搖社會整體對疫苗信心,助長疫苗陰謀論傳播,以至即使研發出有效的疫苗,願意接種的人亦減少。

美國紐黑文大學(University of New Haven)俄羅斯問題專家Matthew Schmidt指出,在科學程序上出古蠱惑將傷害各地對疫苗安全性的觀感(Cheating on the scientific process hurts the perception of vaccine safety everywhere)。

【俄羅斯疫苗】未作最後測試就獲批 專家:魯莽、愚蠢

他稱俄羅斯疫苗的最大問題是其測試方式損害公眾信心,就算疫苗真的有效,亦難在世界各地廣泛使用,安全憂慮甚至會激起反疫苗運動,助長陰謀論。

俄羅斯堅稱疫苗安全,衛生部穆拉什科(Mikhail Murashko)反駁外界質疑,稱指控是出於競爭心理,毫無根據。

【新冠疫苗】俄羅斯搶先研發 美衛生部長:安全才重要

【俄羅斯疫苗】全球研發最快 普京女兒接種後曾輕微發燒

責任編輯:林建忠

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227!立即訂閱