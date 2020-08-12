▲ 【俄羅斯疫苗】全球首款獲批疫苗信得過？專家咁睇

以蘇聯首枚人造衛星名字命名的俄羅斯新冠病毒疫苗史普尼克5號（Sputnik V），成為全球首款獲批的新冠疫苗。惟疫苗是使真的安全有效？外界有所保留，因相關測試過程不透明，加上研發在俄羅斯政府極大壓力下進行，恐令測試結果出現人為歪曲。

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俄羅斯當地的醫藥實驗組織Association of Clinical Trials Organizations，亦不信任俄羅斯的新冠疫苗，曾指測試過程嚴重違反規範，科學家受到極大壓力，要討好有權力人士（please those [in] power）。

《衛報》報道稱，疫苗試驗過程不透明，直指參加者可能是被迫同意測試。報道指，參與疫苗試驗的平民及軍人反應有落差，質疑參加者可能面對壓力，以至不能坦白描述副作用。

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此外，俄羅斯新冠疫苗測試不完整，未完成大規模的第3階段測試，俄羅斯官員稱疫苗引發的抗體反應有效期長達2年，但未能提出證據。事實上，多項研究指出，人體內的新冠病毒抗體，往往在數個月內大幅減弱甚至消失。

美國華盛頓大學藥物專家Michael Kinch形容，首批疫苗就像當年早期的愛滋病毒（HIV）藥物般，直指必須有心理準備不會有很好的疫苗，第一代疫苗效用或平平（mediocre）。

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疫苗效用不佳引發的後果，恐十分深遠，除了無法讓民眾免疫新冠病毒，更有機會動搖社會整體對疫苗信心，助長疫苗陰謀論傳播，以至即使研發出有效的疫苗，願意接種的人亦減少。

美國紐黑文大學（University of New Haven）俄羅斯問題專家Matthew Schmidt指出，在科學程序上出古蠱惑將傷害各地對疫苗安全性的觀感（Cheating on the scientific process hurts the perception of vaccine safety everywhere）。

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他稱俄羅斯疫苗的最大問題是其測試方式損害公眾信心，就算疫苗真的有效，亦難在世界各地廣泛使用，安全憂慮甚至會激起反疫苗運動，助長陰謀論。

俄羅斯堅稱疫苗安全，衛生部穆拉什科（Mikhail Murashko）反駁外界質疑，稱指控是出於競爭心理，毫無根據。

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責任編輯：林建忠

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