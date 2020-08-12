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【新股IPO】內地電商唯品會擬今年來港第二上市 唯品會：暫無相關信息分享（第二版）

即市財經 18:17 2020/08/12

分享：

內地電商唯品會於2012年美國上市。

外電報道，於2012年美國上市的內地電商唯品會（美：VIPS）考慮來港作第二上市，公司現正與財務顧問就第二上市進行磋商，初步預計最快於今年內上市。對於上市傳聞，唯品會回應稱，暫時沒有相關信息分享。

唯品會成立於2008年8月，總部設在廣州市，公司主要業務為互聯網在線銷售品牌折扣商品，包括名品服飾鞋包、美妝、母嬰、居家等產品。唯品會今年首季Non-GAAP（非通用會計準則）純利按年增20.8%至9.86億元（人民幣，下同）；公司首季收入按年增11.7%至188億元。

唯品會於今年首季商品成交金額（Gross merchandise value）按年下跌14.5%至289億元。

Vipshop於盤前升2.8%至22.8美元（約177.8港元），其市值達150億美元（1170億港元）。

 

集團將於8月19日（下周三）公布第二季業績。

（第二版加入唯品會回應）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯：謝卓榮

香港股票 經濟 第二上市 IPO
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