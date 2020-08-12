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【黎智英保釋】壹傳媒全日瀉四成 Webb：買股票非支持公司、只是支持沽貨者

即市財經 17:00 2020/08/12

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獨立股評人David Webb在社交媒體發文指，買入壹傳媒的股份並不等同支持公司，只是支持沽貨的人。

壹傳媒 （00282） 創辦人黎智英涉嫌違反《港區國安法》，今晨保釋離開警署。壹傳媒爆升兩日後股價回吐，全日最多曾急挫逾五成，收報0.65元跌四成。獨立股評人兼壹傳媒第二大股東David Webb直言，買入壹傳媒並不等如支持公司，而只是支持沽貨者。

黎智英周一（10日）被捕後，壹傳媒股價大幅波動，兩個交易日累升11倍，期間更一度炒高至1.96元。股價異常波動，證監會昨晚亦發聲，建議投資者買賣壹傳媒時須格外審慎。

Webb持壹傳媒近1.3億股 3日帳面進賬逾7,000萬

緊接證監會聲明，Webb今午在社交媒體發文指，證監會應補充一點，就是投資者應留意在市場買入股票，並不等同支持公司，而是支持要沽售的人。

獨立股評人David Webb在社交媒體的帖文。

其實，Webb向來偏好投資傳媒股，他曾經持有壹傳媒5.34%股權達到須申報水平，是僅次黎智英、壹傳媒的第二大股東。據Webb最近一次申報，2018年中經過員工股份激勵計劃後，其股權攤薄至4.93%的毋須申請水平。

根據其持股近1.3億股推算，所持的股份市值由上周的1,170萬元，激增至昨日的1.43億元。若計及壹傳媒股價今日高位回吐，其持股市值在3日內仍然累漲7,280萬元。

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