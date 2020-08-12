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【A股趣聞】重組不夠兩周告吹被質疑　大股東為黃聖依丈夫

即市財經 16:58 2020/08/12

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一般來說，不論中港股市，如果公司涉及業務重組都需要停牌一段時間。近日「星女郎」、電影《功夫》女主角黃聖依丈夫楊子的家族企業巨力索具，該A股的「重組」及停牌卻引起爭議。

今年7月28日，公司公布停牌，指計劃以發行股份的方式，購買控股股東巨力集團持有的保定巨力能源有限公司100%股權，在8月4日，巨力披露重組進展，當中未有表明有任何困難，但在3月後即8月7日，集團卻突然公布終止重組工作，令深圳交易所亦不得不要求公司解釋。

回看7月28日停牌前，公司之前一個交易日一度漲停（升逾10%），其後升幅大幅收窄至不到2%，而公司公布暫停重組後，今日（12日）股價已跌穿公布重組前一日的最低位3.24元人民幣。

當然，重組等交易涉及很多因素，失敗無可厚非，但一般而言，停牌前應該已做好評估及準備工作，而中間亦應花費不少時間進行談判，因此今次有內地網民質疑巨力索具是否在操控股價。當然，最終還是有待監管當局查明真相。

 

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編輯：謝克迪

A股 深圳 停牌 黃聖依
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