【國泰業績】暗示裁員？　主席：國泰須做困難但必須決定、對中美關係脆弱

▲ 國泰航空主席賀以禮稱，集團要做困難但必須的決定。

國泰航空 （00293） 半年虧損近99億元，並坦言客運業務在頗長時間不會有明顯復甦。被問及國泰會否考慮裁員時，國泰主席賀以禮（Patrick Healy）稱，現時所作的節流措施並不足夠，現時每月燒錢約15億元，重申管理團隊第4季將向董事會提交重組規劃，會有「困難但必須的決定」，令國泰在貢獻香港作為航空樞紐、維持市民經商旅遊需求，可出一分力。

國泰今日正式完成資本重組計劃，國泰在公告指，最新評估集團營運現金足以應付現行需要至少12個月。

國泰上半年員工數目較去年底少1200人至3.3萬人，賀以禮表示，屬員工自然流失，但未回應會否擴大自願提早退休計劃至機師以外員工。

國泰港龍一直有傳將重組，併入國泰航空或香港快運（HK Express）品牌，賀以禮稱，重組是必須，但目前未做任何決定，也不會排除任何可能，強調國泰集團有意同時保持全服務和廉航服務，形容香港快運是集團「新武器」。

賀以禮拒評最差時期是否已經過去，不肯定集團能否如往常能在下半年表現勝於上半年。

對中美關係脆弱 未聞恢復內地轉機服務

對於消息指香港機場快重開內地旅客的轉機服務，國泰顧客及商務總裁林紹波稱，現時未有收到正式通知，若果消息屬實，對集團是好消息，也會盡快增加相應服務。

中美關係持續惡化，也接連在香港有新角力，賀以禮承認，國泰較其他同業更易受地緣政治影響，相信互相合作對全球經商、客貨運都是好事。

內地商人黃楚標投資的「大灣區航空」目標在明年初投入服務，賀以禮稱，有更多投資者看好香港作為航空樞紐的未來，絕對是好事，更多競爭也有利服務水平提升。他也補充，國泰在香港機場一直有逾百家航空公司同場競爭。

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記者：麥德銘