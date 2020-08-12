【聯通業績】聯通中期多賺1成至76億人幣　不派中期息

▲ 聯通上半年多賺1成，不派中期息。

聯通（00762）中期業績放榜，上半年純利按年增10.1%至76億元（人民幣，下同）；期內收入1,504.0億元，按年增長3.8%，EBITDA為495億元。聯通宣佈不派中期息。

集團上半年服務收入1,383億元，按年升4%，高於行業平均的3.2%；資本開支為258億元，自由現金流為220億元，資產負債率為43.2%；總體營銷費用大幅下降，尤其是用戶發展成本。

聯通指，第二季移動用戶ARPU和移動服務收入均按月止跌回升，6、7月進一步實現按年止跌回升。上半年，移動服務收入按年下降2.8%，降幅較去年全年顯著收窄；移動出賬用戶總數達到3.1億戶；移動用戶ARPU按年提升0.2%。固網寬帶接入收入按年增長5.9%至219億元。固網寬帶用戶淨增240萬戶，總數達到8,588萬戶。

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編輯：陳華