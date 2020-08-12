【聯通業績】聯通中期多賺1成不派中期息　稱已有預備方案應對美國打壓（第二版）

▲ 聯通上半年多賺1成，不派中期息。

聯通 （00762） 上半年業績放榜，錄得純利按年增10.1%至76億元（人民幣，下同）；期內收入按年增長3.8%至1,504.0億元。聯通宣佈不派中期息。中美角力升級，美國政府建議吊銷中資電訊商在美的營運許可，董事長兼首席執行官王曉初稱，目前未接到要求退出在美營運的方案及時間表。他表示，集團已有預備方案應對，即將美國及拉丁美洲業務轉移至第三方國家。

王曉初又稱，集團長期與美方合作良好，均通過美國聯邦通信委員會（FCC）及參議院下屬委員會的審查，認為網絡是「中立的、無辜的」。他透露，集團美國業務主要為大型跨國企業提供服務，總收入佔比僅0.2%，故對集團整體收入影響有限。

聯通年底公布5G進展 有信心5G市場份額數超移動服務市場份額數

內地電訊商中移動 （00941） 及中電信 （00728） 相繼披露5G獲客情況，惟聯通遲遲未有披露。王曉初解釋，由於內地5G剛起步，去年至今年首季5G網絡建設規模較小，加上5G終端價格偏高，難以實現大規模推廣。目前市場5G終端價格大幅下降，才開始大規模推廣5G，故相較另外兩家電訊商步伐慢。另外，5G用戶數統計口徑不一致，集團未有確切統計標準亦是原因之一，

王曉初強調，年底會公布5G進展，有信心集團5G市場份額數字會大於總移動服務的市場份額數字。

積極爭取農村5G建網

市場消息指中國廣電擬夥中移動共建5G網絡，王曉初稱，樂於見得雙方達成合作，意味市場少一名競爭者。廣電不單獨建網，對行業帶來的衝擊力大減。

他又指，工信部下發文件鼓勵電訊商在農村地區進行5G漫遊、跨網合作，集團積極爭取在農村地區的5G建設，有可能3大電訊商一起聯合建網，提高效率。

次季ARPU和移動服務收入均按月止跌回升

聯通上半年服務收入按年升4%至1,383億元，高於行業平均的3.2%；EBITDA按年跌0.1%至495億元。資本開支為258億元，自由現金流為220億元，資產負債率降至43.2%。

聯通指，第二季移動用戶ARPU和移動服務收入均按月止跌回升，6、7月進一步實現按年止跌回升。上半年，移動服務收入按年下降2.8%，降幅較去年全年顯著收窄；移動出賬用戶總數達到3.1億戶；移動用戶ARPU按年提升0.2%。固網寬帶接入收入按年增長5.9%至219億元。固網寬帶用戶淨增240萬戶，總數達到8,588萬戶。

（第二版新增管理層言論）

相關文章：【騰訊業績】騰訊上季經調整純利按年升28% 勝預期

【國泰業績】國泰半年虧損98.65億元 員工減約1200人、9月維持運力不足一成（不斷更新）

【業績】光大水務半年賺少4% 中期息維持3.74仙

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情：https：//bit.ly/2WtzVxq

編輯：陳華