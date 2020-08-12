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【互認基金】騰訊有份投資旗艦基金 申批為北上互認基金

即市財經 17:31 2020/08/12

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近期不少中外資基金爭相把王牌產品申請為北上互認基金，包括騰訊旗下「高騰微基金-高騰亞洲收益基金」等。

全城緊盯騰訊 （00700） 於今天（8月12日）公布業績，而這「科技股股王」旗下的業務瓣數甚多，且積極推進作拓展，如有份投資的高騰國際資產管理公司，旗下「高騰微基金-高騰亞洲收益基金」，剛於7月底申請為北上互認基金，是高騰國際首次把旗艦產品，擬爭取在內地開賣，信託人為工銀亞洲。

據高騰國際的網站介紹，這間資產管理公司是騰訊與高瓴資本（Hillhouse Capital）聯合設立；而「高騰微基金-高騰亞洲收益基金」成立於2018年11月，晨星香港指其規模約3.68億美元（折合約28.5億港元），是該公司首隻公募基金產品之一。

高騰國際的公募產品暫主打債券及貨幣市場等基金，屬於較低風險的產品，而在港的分銷商包括騰訊持股的富途證券等。

中港跨境互認基金自2015年7月開通以來，距今踏入5年，近期中外資基金公司再爭相向中證監申批北上互認產品，如中銀香港 （02388） 、易方達資產管理、泓收投資管理（Income Partners）、富達及華夏基金等，正排隊候審。業界相信或跟大彎區理財通快開通有關，市場憧憬粵廣深等有閒資族的商機，尤其是新崛起的中產，熱衷投資海外股債等多元資產組合。至於滙豐、恒生 （00011） 、東亞 （00023） 、摩根、施羅德及惠理等，早巳有王牌產品在內地推售。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 互認基金

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