中金：內地7月手機出貨疲弱惟海外需求恢復超預期　華為海外市場份額遭蘋果、小米蠶食

▲ 中金指，內地7月手機出貨疲弱，遠低於市場預期。看到華為海外市場份額遭蘋果、小米蠶食。

中金發表的研究報告指，信通院公布7月內地手機出貨數據，智能手機出貨量2,125.6萬部，按年倒退35.5%，低於市場預期。該行認為，主因是疫情後的報復性需求消失，市場逐漸回歸常態；下半年Android和蘋果（美：AAPL）新機型因疫情延期，7月用戶觀望情緒加劇；內地市場份額第一的品華為，因麒麟晶片存貨問題，下半年備庫存趨於謹慎。

中金看到海外出口需求的恢復迅猛，根據宏觀數據，中國7月手機出口按年增長43%，增速較6月份的30%加快。小米 （01810） 、蘋果、傳音等品牌近期在海外市場有擴大市場份額的跡象，而舜宇光學 （02382） 6、7月較強的鏡頭數據，也暗示三星在全球市場的需求恢復。

此外，5G手機滲透率提升，5G手機佔比續升至62.4%。改行預期，下半年5G Android新機陸續上市，以及5G iPhone 12將於下半年發布，有望見到新一輪「5G驅動換機潮」。

針對此前微信遭美國打壓，中金認為蘋果在中國區下架微信的概率較小，故對蘋果在國內銷量的直接影響有限。

華為海外市場份額遭蘋果、小米蠶食

中金指，華為下半年推出的Mate 40將成為最後一代搭載麒麟高端晶片的華為手機，因為未來需要關注，華為能否採用第三方的晶片（聯發科）以穩住內地市場，以及尋求與高通（美：QCOM）合作的可能；料華為海外市場市場份額將持續受壓，因應用程式禁令和GMS（谷歌移動服務）缺失，而蘋果、小米正不斷蠶食華為海外市場份額。

中金根據Canalys出貨數據分析，蘋果、小米持續在西歐等市場獲得華為讓出的市場份額，看好蘋果、小米持續獲取華為海外的市場份額，而三星有望受益全球需求的強勁復甦。

該行給予小米、舜宇 「跑贏行業」評級，目標價分別為15元、138元。

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編輯：陳華