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【酒遍世界@iM網欄】佳餚當配美酒 生蠔配咩白酒好？

名人薈萃 11:32 2020/08/15

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由於各地疫情嚴峻，朋友們都喜歡留在家中大展廚藝，在社交媒體上展示各色各樣的美饌佳餚照片。美食照片旁邊，又怎能欠缺一杯美酒。最近較流行網上訂購生鮮海鮮及魚生，再配一杯適當的葡萄酒，絕對可以令味道更上一層樓。

配搭海鮮，當然會想起用一瓶白葡萄酒，較容易配對的食物例如生蠔，也有該注意的事項。

首先，能在本地購買到的生蠔必定是3號或以上；生蠔的號碼相當於貝殼的重量，通常5號為最輕（30-45克），而0號為最重（超過151克）。即使它具有調味的功能，也儘量避免加入檸檬汁或乾蔥紅酒醋，因爲酸性會淡化生蠔的鮮味，因此需要配合一支「夠力度」的白酒才能將兩者結合。最為人熟識的配搭必然是價錢相宜的新西蘭長相思 Sauvignon Blanc，湧出無與倫比的芳香，並帶有綠色醋栗和新鮮割下的草香，跟剛開蓋的生蠔絕配。而在香港較偏門的選擇，有法國盧瓦爾河谷 Vallée de la Loire 的 白葡萄酒。選擇類別眾多，例如桑塞爾 Sancerre，同樣以長相思為主角的白酒，相比新世界酒，香氣較為豐富，青草及礦物味突出，但第一刻的爆發力卻沒有新西蘭的明顯，需多點時間讓它的味道釋放出來。

另一較有品味的選擇，就是瓦爾河谷的密斯卡岱塞维曼尼 Muscadet Sèvre et Maine。這一區的密斯卡岱有其特別之處，就是使用”sur lie”的釀造方式。”Sur lie” 是指發酵後的葡萄酒與運作完的酵母在酒槽中貯藏整個冬天。此方式的目的是讓葡萄酒在不需逗留在木桶的情況下，也能達到香氣豐富，層次感高，口感細緻等的效果。

如果大家希望達到最佳的海鮮配搭效果，飲用前，千萬不要忘記將白酒保持冰冷狀態，最佳品嚐的溫度為攝氏6度至8度，口感最為舒爽。

作者_Apple Cheung簡介：

活躍於葡萄酒界的導師及評審。熱愛探討世界各地葡萄酒文化。能用流利的英，法，西班牙語言交流，深入體會釀酒過程中的藝術，與愛喝酒的人發掘新資訊，帶給不喝酒的人新觀點，享受品嚐，購買及投資葡萄酒的奧秘。

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撰文 : Apple Cheung

欄名 : 酒遍世界

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