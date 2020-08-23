【山地悠遊人生@iM網欄】瞥見通往神聖之路的奇蹟　西班牙朝聖之旅徒步500公里 （中）

前文提要：【山地悠遊人生@iM網欄】西班牙朝聖之旅徒步500公里 （上）

朝聖之旅這條旅遊路線在亞洲鮮為人知， 多年前在北京， 認識一位澳洲人L， L的前女友是旅遊專家，極力推薦這條路線。 L說他想要走一次 Camino de Santiago。 從那天起我也也許下心願， 開始計劃，終於從西班牙Leon出發，用了23天徒步走了500多公里到最北部的小鎮叫Fisterra，一般人走到聖地牙哥大教堂就算完成，但是有信仰或有人生包袱需要放下，會繼續走下去，一直到Finisterre，Finisterre意思是世界盡頭，然後把鞋子燒掉，男生會一路不刮鬍子，到達Finisterre把鬍子刮掉。

我停留過的地點：

Leon > Variante > Murias de Rechivado > Foncebadon > Molinaseca > Cacabelos > Trabadelo > La portela de Valcarce > Samos > Sarria > Gondar > Palas de Rei > Melide > Arca O Pino > Santiago de Compostela > Negreira > As Maronas > Olieiroa > Cee > Finisterre > Cee > Muxia >

當地人很熱情，當天有位老伯，邀請我在他的紀念冊寫中文字留念，因為我是經過他門前的第一位中國人，他以前在日本當雜誌社老總，退休後沒事幹，釀酒自用。當時他表妹從德國來他家喝酒，因為表妹夫是德國人，他們猜路過的女生是不是德國人，沒想到一起被請進來的還有L， 那位我在北京認識的朋友，我們3年沒有聯繫，竟然在西班牙的小村莊碰上。世界真的那麼小嗎，我的格言可一直都是這世界太大啊！

▲ 老伯邀請我喝酒，並在他的紀念冊寫中文字留念！

▲ 老伯邀請我喝酒，並在他的紀念冊寫中文字留念！

▲ 我在途中竟然在一個村莊遇上了那位在北京認識的朋友L

以下是途中深刻印象的人和事；

剛開始走的幾天，要照顧自己，不用操之過急，女生每天約走20－30公里， 男生每天最多40公里， 我碰見歐洲男生每天60公里。 西班牙偏遠地區的酒比水便宜，一大杯啤酒才1歐元，每杯紅、白酒1～2歐。沿路很多餐廳為拿朝聖者提供午餐和晚餐，8～15歐元包三道菜晚飯和一瓶紅、白酒。

第一天晚上我的腳起水泡，我正哭喪著臉，抱怨時，有位男生給我展示他的腳，一個大大的水泡佔了半個腳掌， 我馬上感覺好多了。

有些人帶著更深層次的動機， 這位比利時男生, 他的職業很特別，是畫地圖的專家，用了60天徒步1600公里，從比利時的家走路來到西班牙，原因是他的弟弟在16歲時跳樓自殺，他們一家人一直無法釋懷，他媽媽要求他一定要完成這特殊的精神之旅，用以治療失去弟弟的打擊。

▲ 比利時男生徒步1600公里

這對夫妻很恩愛，全程手牽手， 慢走推著行李走了70天，途中連續下了5天暴雨，我們手牽手，丈夫唱晴天歌，許願太陽快出來！ 60多歲的人，童心未泯最難能可貴！

▲ 恩愛的夫妻

這個十字架底下的石頭，是幾百年來，朝聖者從路上撿起，然後經過這裡放下，表示放下心裡頭的包袱。

▲ 十字架

聖地牙哥朝聖者之路「Camino de Santiago / St. James' Way」路沿路都有朝聖標記，指引朝聖者。只要照著標記走，很難迷路。 有一天， 我走了2公里，發現沿路沒有標記，就知道走錯了。

這位老頭兒退休後沒事幹，幫朝聖者削枴杖，這是我撿的樹枝，他免費幫我製造成柺杖，我給了他20港幣，然後他請我和啤酒。

▲ （圖）這個老頭子給我削拐杖

▲ （圖）這個老頭子給我削拐杖

許多人走過朝聖之路，多年後會舊地重遊， 這對夫妻度蜜月時， 走朝聖之路途中懷上兒子， 25年後兒子大學畢業， 他們帶著兒子一起再走一次。

▲ 夫妻兩人25年後帶著剛大學畢業的兒子再次走朝聖之旅

作者_山地姑娘簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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