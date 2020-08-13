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【網民熱話】網民大嘆：好懷念03年的樓價！　留言籲「珍惜眼前，活在當下」

環球政經 12:01 2020/08/13

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香港樓價全球最貴，香港人要不吃不喝20年才能夠有錢置業。有網民就出貼大嘆：「好懷念03年的樓價！」他指，當時淘大花園一個單位只售50萬，太子道西豪宅平均每呎4,000元。他更有親友2001年首置以白表買了慈雲山居屋，現時已「升到笑」。

其他文章：【網民熱話】父母幫手付首期男友感無面　女方：如果無樓真係唔想結婚！

其他文章：【網民熱話】睇咗4年樓終上車　網民：唔敢同親友講！

帖文一出，引來不少網民討論，對於17年前的樓價，有人指已有一段歷史，部份90後當時只有幾歲，懷念一下2016年時的樓價已足夠。有人問出帖者：「有冇懷念03年的人工？」

有人則指當年的樓價應該不會再有，都不希望再有，「因為說明成個環境已經變到好差」，也有人稱：「但係當時人人唔單止驚冇咗份工，仲好似依家咁驚命都冇埋！仲敢買咩！」

另有人打趣說：「你唔講阿爺嗰代兩皮full pay？過左莫回頭，一望眼淚流。」籲出帖者要「珍惜眼前，活在當下」可能到了2030年，出帖者就會懷念2020年的樓價。

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責任編輯：楊子瑩

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