【C家教路@iM網欄】中美深化科技戰 相關板塊短期受壓難避免

中美關係近日再次主導「政策市」，繼最近制裁TikTok後，騰訊 （00700） 旗下通訊軟件微信亦逃不過命運，美國總統特朗普上周五（7日）已簽署行政命令封殺微信與美國公司交易，事件震驚股票市場，股王騰訊曾一度急瀉一成。微信是國內極為重要的手機通訊軟件，是與外國華人通訊的必需工具，更與外企生意來往有著千絲萬縷的關係，難以量化封殺帶來的威力有多大。

雖然騰訊在美收入不多，但難以估計有多少來自外企的國內生意是與微信有關，更不用說倘若蘋果 (AAPL) 需要將微信下架，會對iPhone及相關產品銷售造成的連鎖影響。雖然現時詳細的制裁後果細節仍未確定，但股市已經「先沽為敬」，恒生科技指數自消息發佈後連跌三日，恒指從25100點回調逾700點，形勢似乎要轉勢。不過，恒指於周二（11日）反彈，曾一度嘗試突破25000點，筆者認為這次回彈是好消息，雖然恒生科技指數沒有跟隨，科技及醫療板塊仍受壓，只有舊經濟股率先反彈，可是至少大市氣氛沒有因為中美關係惡化而嚴重受影響。

中美「科技戰」令相關板塊短期受壓或許是逃避不了的事實，周三（12日）騰訊的業績發佈及恒指季檢或有機會沖喜市場對板塊的關注，提供短暫的喘息空間。至於筆者另一看好的醫療板塊，回調的幅度更大，不論在藥企、醫療器械，現時都面對著政策的風險，加上早前板塊已強勢一段時間，或許要待8月尾的第三次藥物帶量採購投標過後，板塊重拾強勢的機會才會更大，短期內的相關倉位調整要更謹慎及更有紀律。

筆者認為封殺微信只是深化中美科技戰，是特朗普取悅選民的手段。現時明顯地美方正主導著這場戰爭，畢竟是美方要阻止中國的經濟發展，鞏固「一哥」及美元的地位，才可保持發鈔權並穩定當地經濟。暫時中方的回應不算是報復性，筆者認為如果美方不碰到中方的紅線，如台灣的問題，中美的關係或許會維持現狀，惡化的程度未至於令股市轉勢，但波動性會因而增加。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時並沒持有以上股票的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www.facebook.com/pickerscapital/

作者_李浩德簡介： 有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

更多C家教路@李浩德的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！