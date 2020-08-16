【宏觀術數@iM網欄】始艱危、終克定？九運下的香江歲月

談九運系列又怎可能少得香港？近年本港連番風波疫情接踵而來，朋友都問到新元運下的本港是否仍是福地？甚至考慮到去或留的抉擇。今期嘗試從宏觀術數的元運、地運及星運三方面去探討未來香港運勢。

香港元運交接期多被動波折

以術數分析香港有兩個重要年份不得不提。第一個是1842年清朝和英國簽訂《南京條約》，香港島變成英國殖民地，其時正值踏九運交接。當時香港人口主要集中在港島南區赤柱、黃竹坑和香港仔一帶，後來由於實際環境和海盜問題，英政府把城市中心遷移到中環一帶，恰好乎合九運利南方有山（太平山），北方有水（維多利亞港）的佈局。於九運內再簽訂《北京條約》，把九龍半島劃入管治，及後再租借新界，香港主要風水格局「天府垣」局開始成形，其象為市樓主要利商業及外地貿易。

過住提及過英國每逢九運每多先經歷戰火或火災再興盛；香港於九運之初也經歷過變動，但卻屬於被動而置身於大國間爭奪身不由己，情況和今天也類近。地理上，香港來水從珠江口的西北面流入，從西至東流經過中區一帶，然後由東南面流出南中國海，維港水深而清，並且彎曲有情，祖山大帽山也是位於西北方，基本格局從六運（1964年起）及七運大為興旺，八運則不利人事，到九運財源商業都會再次旺盛，元運上於未來20年九運屬有利的。再配合從今年開始的12年河圖金運，金融、銀行、交易等行業方面相信在變革後仍大有可為，不過就可能須要更著重科技及網絡上的配套發展如加強電子交易、數碼貨幣或Fintech等等才能配合天運。

地運有利但忌中區填海

另方面，因應城市發展，維港兩旁不停填海，地運上有利亦有弊，海岸線拉直，水流隨之變急，好處為資金流動量增大及加快，造就出國際金融中心地位，壞處則是水流過急反而本地人從中獲益比以往少，容易被大企業或外來資金所操控。而香港本身的土層又較薄，風水上主應人多流動、移民遷居等，並且富貴難以延續多代，在現代商業城市可能不算大問題。但最要注意的是中環金鐘沿海一帶如果進行大型工程如填海等，都易對香港經濟及股市帶來不利。

從下面兩圖可以看到1841年和現時本港形勢的變化。

▲ 香港1841年地圖

▲ 香港近期地圖

星運主變革，先難很易

星運方面， 今年最重點組合為「土木會合」主世代的重大變革，並將終結1842年開始的土元素周期，轉入風元素周期，主社會將更著重理性、意識形態及思想，正好和九運離卦性質類近。而此組合對香港的影響便要參考第二個重點時間「1997年回歸日」的星盤。 土木組合沖激著星盤內的海王星及金星，政治上的意見分歧恐怕未來一段時間仍會為經濟帶來不穩定性，並且特別不利於娛樂、演藝、享受餐飲及短期投資市場。此外，星盤也顯示年底至明年初的一段時間很不利地產市道。到了2023年，流年的冥王星將和香港星盤的海王星會合，屆時政治及意識型態的分歧將再在社會引起關注，容易短時間對市場構成不利影響。綜合來說，香港始終是福地，縱使元運交接時間或有波折動盪，相信會是「始艱危、終克定」的，明天仍會是艷陽朗月。



作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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