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【世界‧品味‧創意@iM網欄】想逃避又逃避不了　It’s okay to not be okay.

名人薈萃 13:31 2020/08/15

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大家現時在家中最方便做的事，變成了做運動，看Netflix，今次也談最近火紅的韓劇《雖然是精神病但沒關係》（It’s okay to not be okay） 。金秀賢加新臉孔徐睿知的小臉派組合，並不是我杯茶（啡）。但劇名頗多特別，第一集開始時的暗黑animation很有Tim Burton 風格，吸引了我。一段小小的animate，便知道是關於人的內心及精神與成長的關係，及了解反社會人格的形成。這個題材，是關於一種想逃避，又逃避不了的事情。

其實好多身邊的朋友到了三、四十歲，才知道自己曾經和不同程度的精神病擦身而過。虎父虎媽、學業壓力、親朋關係、工作表現、社會步伐、窩居、互聯網絡、私人空間等等都是這一代人所面對的無形壓力。

我自己也是一定程度上的完美主義者，所以都很多時要釋放自己心靈才獲得平衡。近來因疫情關係，和一班朋友開始行山。每個星期日9至2時，行足15km, 堅持了12次，感覺有點兒脫胎換骨。有時候大自然的美妙，從慢行到爆汗，身體最誠實的告訴你，我們的世界太多變，但大自然只是默默地等待及守護著人類。

我們很多時候，內心深處亦有很多傷痕。原生家庭、我們的成長經歷、一直沒有真正處理過，或者只是一直逃避，但一發不可收拾。這些過去未經處理，但又不斷重複發酵的心病，是現在推崇的原生/追溯childhood時代的心靈治療方法，亦是劇集中所提及的內容。我覺得，香港人太忙，我們比較少時間去處理自己內心問題。但趁現在多時間留在家中，應該把握一些時間去處理多年來未有理順的心事，從而獲得更大釋放及讓自己心靈更穩固、更上一層樓。

這幾個月，早上10 至 7時，更能集中努力把公司業務來個大檢閱，把握時間完全把多年所有未完善的事情一一處理好。閉關練功後的公司，我相信更加有爆炸性的團隊實力。因為在完全沒有放工後的公務及聚會，反而更有彈性參與webinar ，留意市場動態及和世界保持聯繫。9點後的我，關掉手機，把時間留給自己的身及心。當中包括我寫作的時間、Pilates stretch , 聽 Spotify, podcast，常常有人提到人生最高境界：身、心、靈；信、望、愛。我能夠照顧好身心這兩方面，「靈」確是比較更高層次的事，我似乎還需要更多時間。但在這曾瘋狂執着工作的人生中，現時常常提醒自己對人、對事都要有信念、信心；要給予自己及別人希望、不要吝嗇地給予愛自己及愛別人。這些說話，好易說但其實並不容易。越了解自己，越知道人是無完美，但接受自己及接受別人，It’s actually ok to be not ok! 懂得放大欣賞優點，接受一點小瑕疵，人才是人而不是AI。我相信將來我的最高境界未必是無慾無求，但喜歡現在有意識地邁向更為平衡的自己，算是世紀疫情送給自己的小禮物吧！這個C-19，應只會令我們領悟更多、更深。正正一個 reset 又 reboot 的一年，其實我們正面地尋找，它的silver lining，是我們可以決定的。

作者_ The Coffee Academïcs 廖偉芯簡介：

品牌創辦人，香港出發的國際視野。建築師背後，更多是女性創業、藝術、文化、城市、科技、ESG 及人性的心靈的點滴。

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撰文 : The Coffee Academïcs 廖偉芯

欄名 : 世界‧品味‧創意

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