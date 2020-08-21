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【各友國行@iM網欄】飛鷹金葉隼秋風：蒙古國(二)

名人薈萃 07:32 2020/08/21

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上文提要：【各友國行@iM網欄】晴空萬里望無際 一馬平川碧千里:  蒙古國（一）

蒙古從12世紀開始逾沙軼漠，由一個小部落發展至蒙古大帝國，源遠流長之文化對世界影響尤其深遠。我認為旅行除了遊樂外，藉此還可深入了解他國文化，增長知識。此行介紹近年被受海外遊客歡迎的蒙古金鷹節 (Golden Eagle Festival).

金鷹節於每年10月初在蒙古國西部巴彥烏列蓋省(Bayan-Ölgii)舉行，該省位處阿爾泰山脈下，毗鄰中、俄兩國，一脈獨特的遊牧民族「哈薩克族」在此聚居，他們在荒涼艱苦的環境下生活，以牧畜及狩獵為生，因此練得一門 「金鷹狩獵」獨門捕獵方法。相傳該項狩獵技術源自成吉思汗家族厲兵遠征歐亞大陸期間，利用黑褐色金鷹狩獵，牠們擁有強而有力的翅膀和鋒利的指爪，而且飛行速度異常驚人。

通常會由一名主人（即獵人）將牠訓練3至4年，第5年放生回歸大自然，期間不會更換主人，一個主人可以同期訓練數鷹，人與鷹在長時間相處下互相建立默契和感情，猶如家人一樣，這樣獵人用鷹時就能得心應手。然而日月如梭，現代文明發展令這項傳統技術日漸式微，現今只剩下蒙古境內哈薩克族人，還保留着這項傳統狩獵文化，而鷹獵文化更被聯合國教科文組織列入非物質文化遺產。

為期兩天的金鷹節盛況空前，數以千計遊客及攝影人都在此興高采烈地等待，此時約120名威武的金鷹獵人盛裝列隊，他們都穿著狐皮或狼皮製造的裝束，準備重要時刻來臨，所謂養兵千日，用在一時，大家心中只想著取勝。當大會宣布節日開始時，大家目光自然落在重頭戲「金鷹捕獵」了，主人（獵人）的拍擋首先在山頭上放出金鷹，然後牠以每小時300公里之速度衝飛向山下的主人，與此同時山下的主人隨即策馬狂奔，期間主人和飛鷹一直互相呼喊溝通，施展著渾身解數，分秒必爭，務求最快最準繩地捕獲獵物（兔子或狐狸）並飛回主人的手臂上，最快完成者可贏取最高榮譽及奬金，場面緊張刺激! 當勝出隊伍拿到冠軍獎杯時所流露出的喜悅，實在令場內每個人都感到興奮和激動……

金鷹節上還有其他節目，包括由不同年齡的蒙古勇士，在營地展示傳統武藝如射箭、賽駱駝、男女策馬示愛及馬背上用羊皮拔河比賽等等，緊張剌激! 而當我看著這些表演時，腦海中浮現著金庸名著《射雕英雄傳》內情節：「鐵木真兩名大將博爾朮及神箭手哲別策馬射箭較量，互有勝負，精彩絕倫」。

9月份正值秋天，金葉處處，大家去金鷹節前不妨先到烏蘭巴托市郊一遊。此時此刻秋風蕭瑟，大漠綠衣漸色褪，草原上燿眼金黃，悠揚樂韻馬頭琴，蒙民哼著國粹長調，編織一幕難忘印象。

明登小推：一定要吃蒙古烤肉啊，肉香味鮮！

作者_明登簡介：

吾自小八卦，求知若渴，愛吃愛玩，夢想自遊、現職旅行社資深行政人員，主要向客戶推介特定旅行產品，故因利乘便，足跡遍佈各洲∘熱衷向大家分享各國特色特事特物，即使大家沒有出行，仍然可以知世界觀世界∘

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撰文 : 明登

欄名 : 各友國行

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