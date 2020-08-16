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【英倫的天空@iM網欄】移民英國有乜搞作 - 開咖啡店

名人薈萃 07:02 2020/08/16

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咖啡店這個行業，在近年一片經濟不景，零售業蕭條之聲下，卻能逆市而上，發展成市值十億英鎊的行業。專家估計，未來幾年還會穩定增長。自從16世紀咖啡豆在中東也門被發現之後，就持續風靡全世界，其中巴西為世界最大咖啡出產國，佔世界產量35%。咖啡豆有極高的保值能力，它是除了貴金屬以外，在期貨市場是最有貿易價值的貨品之一。

咖啡店經營的模式簡易，店內最重要的兩個位置是經理和咖啡師Barista，此外一兩位兼職負責清潔打掃，收拾杯碟枱櫈即可開張。英國行內出名的連鎖店如Cafe Nero 或Costa Coffee 對咖啡師所支付的時薪大約8鎊多，年薪大約18,000英鎊，店經理的薪金稍高，大約20,000多英鎊左右。近年咖啡店已成時尚，如雨後春筍，全國咖啡店的數目已近25000間，在同一條大街有3-4間在互相競爭的情況比比皆是，若初來乍到，想在這行業找份工作應不會困難。

「大衛叔叔，在英國開一間咖啡店要投資幾多資本先做到？」若你手頭上有些資本，想自己做老闆，卻不知如何入手，可以考慮買特約經營權。參考連鎖店Esquires Coffee的經營權售價是20,000鎊，搵舖、裝修、儀器、佈置、訓練等另需約180,000鎊，總投資約200,000鎊，即港幣約2,000,000元。 聽來不是一個小數目，但他們已經建立營運模式及管理系統，你只要簽字交款，他們就由無到有，安置妥善，你可翹埋雙手乖乖等做咖啡店老闆。注意另外會從每年營業額中收取約6%顧問費及2%廣告費。

同大家分享一個真實個案，一位清潔亞姐如何變成咖啡店老闆娘的故事可堪借鏡。開始的時候，故事主人翁 — 嘉嘉，為了生計應徵在Cafe Nero 由低層清潔執枱做起，一面觀察學習咖啡師的工作，回家後鑽研咖啡知識，上網觀摩冲咖啡和拉花藝術。數月後就如願升職擔任了咖啡師。嘉嘉勤奮態度，受到上司賞識，很快獲邀升任為店經理的工作。一年後嘉嘉轉往倫敦Putney大街一間獨立咖啡店工作。

新老闆放手嘉嘉管理，她首先改善咖啡品質貨源，從咖啡豆的選擇開始，跟着烘焙打磨，每一個步驟都一絲不苟。但老闆是一個因循守舊的人，不想投放資源，嘉嘉唯有自己買一部小小的烘焙機在家研究。咖啡店最常用的咖啡豆是Arabia 和Robusta。烘焙可分為輕、中和重三個程度，當中時間和溫度的掌控最為重要。要冲好一杯espresso，可全用Arabia或加入少許的Robusta 作調劑，對一位嚐飲咖啡的顧客來説是迥然不同的感受。

有危就有機，兩年後，咖啡店因股東內閧決定結業。嘉嘉把握機會，放膽和業主洽談租約，決定自己做老闆娘，盡地一煲。知道嘉嘉曾經是這間咖啡店的經理，業主對她蠻有信心，只額外收3個月的租金作為保證。年租3萬鎊，烘焙咖啡機14,000鎊，咖啡機12,000鎊，磨咖啡機2,500鎊。老闆娘曾在這間店舖工作了接近兩年，對於何處要添置，何處要改動、那些地方可以保留都瞭如指掌。粉飾一番後，又再添置器材和枱櫈，總投資大約70,000多鎊。

有了之前的工作經驗，嘉嘉憑着自己的眼光和經驗，對店裏的運作和銷售手法作了適當的調整，令咖啡店的營運操作順暢不少。 老闆娘細心策劃，將價錢定在略低於連鎖咖啡店以廣招睞。咖啡店雖然主打咖啡，卻不能只偏重賣咖啡。咖啡的銷售約佔總營業額的五成，其餘的收入要靠賣蛋糕、餅乾及薯片等副産品，可説極為重要。此外，咖啡外賣亦要兼顧，因為堂食極耗費資源，一杯咖啡客人可以坐上一兩個鐘，免費使用店內提供的WiFi，和朋友談天說地，遠不如外賣的快靚正，貨如輪轉，客似雲來。

老闆娘從開業短短兩個月內業績就翻了兩翻，已超過舊公司未結業前的水平。咖啡店可提供穩定的現金流，如果你有意開咖啡店，再加入特色賣點，能烘焙出色好味的咖啡，是完全不愁沒有知音人，在英國也是一門很安全的生意。

作者_大衞叔叔簡介：

為Hopeland Academic總監，多年來因工作原因一直於香港和英國兩地遊走。他熟悉英國的生活環境，不論是居住投資，移民政策、或是家長最關注的英國升學，大衞叔叔也樂意分享個人經驗和心得。

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撰文 : 大衞叔叔

欄名 : 英倫的天空

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