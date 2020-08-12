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【700騰訊業績】騰訊今日放榜　哪個盈利要先看？

股樓投資 16:39 2020/08/12

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科網巨頭騰訊（00700）今日內公布業績，根據慣例，騰訊（00700）每次公布業績，都會同時披露「GAAP」及「Non-GAAP」兩種守則下計算得出的盈利 。究竟投資者看見這兩個盈利時，應率先留意哪個？

相關文章：【國泰業績】國泰航空上半年虧損98億元 客運收益按年大跌七成

先論美國通用會計原則（GAAP），GAAP全稱「Generally Accepted Accounting Principles」，就是美國的會計規則，凡美國上市公司均須接受用GAAP來做帳和編製財務報告。

至於不少騰訊業績報導所採用的非通用會計準則（Non-GAAP）盈利中，Non-GAAP是指上市公司除了按照GAAP和其他法規準則要求進行財務披露外，還需要以其他財務計量的方式對企業的經營活動、財務狀況及現金流量進行披露。例如，計算EBITDA和EBIT指標等，不過non-GAAP數據一般未經審核，因此只能視為自願披露的補充資料。

GAAP和Non-GAAP之間的盈利差異，最常見的由兩部分構成，包括出售資產的收益、資產減值等一次性項目，以及資產折舊，無形資產攤銷等非現金損益。

對騰訊這類持有大量金融資產的企業而言，經常涉及未兌現盈利及虧損。加上騰訊不定期分拆業務上市，錄得一次性利潤的同時卻容易出現業績每年之間不穩的情況。採用Non-GAAP盈利，則更能反映騰訊核心業務的表現。

相關文章：【騰訊700】騰訊持股鬥魚虎牙擬合併　打造3億用戶電競直播平台

撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700）

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