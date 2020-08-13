【黑膠唱片的復興@iM網欄】刻製黑膠唱片 螺旋坑紋深藏音樂

要製作一張唱片，首先音樂內容錄製後，會先經工程師完成混音，再送到刻製Lacquer(較母盤還要前的製碟模盤)。但刻製模盤的刀具組，卻是不折不扣用直線軌跡，由外至內留下一條藏着音樂訊息內容螺旋坑紋。一個不符合科學且極度縱容不提質疑的迷思，就一直沿用至今。

相信朋友們都有印象，重播唱片時，落下唱針，安裝在唱盤上的唱臂，就會跟隨紋理由外走向內。極像在用一個圓規，努力地在黑膠唱片上， 複製刻模盤刀具直線向前移動足跡，但可惜劃出的祗是一條弧線。唱臂除了臂管長度會有不同，一般以9吋，10.2吋，12吋為主流。臂管形狀多為S型或直身設計。先不討論那個設計優劣，但兩者都在幾何條件下，設定了克服弧線誤差補償角度。

▲ S型唱臂

唱臂能做出拾訊和循跡動作，需要倚靠啤令軸承。設計上，有單點，金寶軸承，磁浮甚至懸掛......循跡重力又有動態和靜態平衡取捨。大部份唱針，廠方都有唱針循跡針壓建議。我們把唱針安裝好在唱臂上，它們就如形成一體。唱頭針壓通常因個別而定，無論設計條件如何，針壓通常會在1.2至5.0克之間。唱針在唱片紋滑動，循跡會牽引唱臂向內移動。不要少看這個微動作，我們唱臂軸承的活動，就是靠這針桿，操控着最少遠在240mm外唱臂的Bearing作出相應的機械動作。

▲ 直臂

各廠家隨不同設計理念作為考量。不同的設計，目的旨在如何令苛刻的工作條件下，回饋閃電般反應，應付多變坑，達至能無遺地檢拾訊息。過去某些工程師天馬行空的設計思維，還是要拜CNC精密切割和Laser準確定位所賜，近年都一一在市場出現。更令人雀躍的，就是曾經有人借用3D打印技術。這技術可令測試，變款和修正時間大大縮短，市場可能又會有一翻熱鬧了。

▲ 直線循跡唱臂

有朋友熟用此技術，或有意圖為自己度身訂造一個唱盤嗎?找我，很樂意和你分享我的經驗。

▲ 刻唱片機

作者＿三通Raymond簡介： 音響器材只是一種工具，所以絕不能以價錢，令聽音樂變得有貴賤。從事音響器材買賣，房間效應設計及產品代理三十多年。上至豪花千萬，簡單如微型組合，服務過不同階層人仕。音響器材要花上多少萬？經常是初相識客人第一個問的問題。答案只有四個字：隱惡揚善！我的工作就從這信念開始。

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