  • 32°C
香港時間 : 2020815日 (六) 12:57
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

本站於 8月16日(周日) 7am 至 9am 進行維護工程，屆時服務將受影響。

【Mosaic慢慢砌@iM網欄】被遺忘的前世　希臘羅馬工藝革新

名人薈萃 12:32 2020/08/15

分享：

隔不多久，就會見到馬賽克被發現出土的新聞，大都是在古希臘的範圍，包括現今的希臘，土耳其，突尼斯等地方。每當看到一塊蒙塵的地面，被考古人員用掃子一抹，埋沒了二、三千年的圖象清晰完整地亮相，感覺非常神奇，像被遺忘的前世，忽然重遇！

剛出土的二千二百年前馬賽克清晰完好（網上圖片）

探索馬賽克的發展脈絡，會順帶學習到許多其他的知識，例如建築史。上次介紹過蘇美爾人用具有防水功能的瀝青來黏合、填縫馬賽克。然後，新的材料陸續被研發出來。

希臘最早發現的馬賽克實物，是在公元前四世紀，位於現今希臘的馬其頓大區一個名為 Pella （佩拉）的古城。當時主要用小小顆的黑、白色卵石砌成各種圖案，以幾何型為主。希臘人會用砂漿及石膏作為墊底及填縫。到了公元前三世紀，希臘人已視馬賽克為一種獨立的工藝，材料及技巧也規範化。卵石已進化成色彩豐富的大理石、玻璃及陶瓷，它們被切割成四毫米平方的小塊，稱為tesserae, 然後砌成各種複雜的圖畫。

羅馬，一個橫跨歐亞非的強大帝國，因為君王貴族的風尚，令馬賽克更大受寵愛。富裕階層喜歡建造園林噴泉，又愛上浸浴洗澡，具備防水功能的馬賽克實在太適合作為花園地面，泳池內外，浴室周遭了。樂於創造，精於建設的羅馬人約在公元前二世紀，已純熟運用混凝工，建造不少大型樓房、堤壩、水道，也令馬賽克的鋪底，更加穩固。當時的馬賽克工藝大致沿習希臘時期，因為工匠皆來自希臘。越是複雜多變的圖案，越顯擺出主人的富裕尊貴。

Saint-romain-en-gal博物館還原馬賽克在羅馬人家居中的運用

兩年前到法國參加馬賽克年會，行程中参觀了位於里昂附近的城市Vienne（維埃納）, 一座羅馬遺址Saint-Romain-en-gal，可以看到二千年前羅馬人的房屋，浴室，商店及工場……都變成頹垣敗瓦。能夠相當完整地保存下來，當仁不讓就是馬賽克了。由一小塊，到幾百尺，由小動物到花卉植物包羅萬有，由神仙到百姓生活。我最喜歡的一幅是葡萄圖案的巨幅，原來當地盛產葡萄，每年舉行葡萄節，慶祝葡萄豐收。

Saint-romain-en-gal出土的大型馬賽克呈現葡萄豐收的景象

博物館復修人員介紹說，他們發掘出馬賽克，會將鋪底的混凝土逐些清理掉，然後黏在纖維網上加以保護。

馬賽克是一種歷久常新的藝術媒介，憑著高度防水及完全沒有顏料剝落的功能，我們得以一窺遠古時期人類拜哪位神，打仗的塲面，歷史人物的樣子，吃了些甚麼，當時的風尚等等。

當羅馬帝國逐步走向沒落時，卻迎來了馬賽克真正輝煌的年代，下回再砌。
 

作者_洪捷簡介：

女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。2019年4月舉行了首次個展。

更多Mosaic慢慢砌@洪捷的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 洪捷

欄名 : Mosaic慢慢砌

最新專欄文章 更多

【Mosaic慢慢砌@iM網欄】愛在瘟疫蔓延 避疫之選：馬賽克
2020/08/01
【Mosaic慢慢砌@iM網欄】愛在瘟疫蔓延 避疫之選：馬賽克

下一篇文章

【隔離營】駿洋邨5幢樓　命名有段故
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【豪宅疫情】擎天半島劈價872萬沽　代理：「沙士貨」減價都勁賺
【豪宅疫情】擎天半島劈價872萬沽　代理：「沙士貨」減價都勁賺
【甲廈疫情】減租都無用　企業陸續撤走　金鐘甲廈史上最空
【甲廈疫情】減租都無用　企業陸續撤走　金鐘甲廈史上最空
【樓市現象】同年購入同年沽貨 西貢屋仔定九龍灣樓仔業主賺得多?
【樓市現象】同年購入同年沽貨 西貢屋仔定九龍灣樓仔業主賺得多?
西澳總人口26人小國赫特河公國 因新冠肺炎宣佈「亡國」
西澳總人口26人小國赫特河公國 因新冠肺炎宣佈「亡國」
【恒指季檢】美團爆冷唔入圍　阿里小米黑馬藥明生物晉身藍籌
【恒指季檢】美團爆冷唔入圍　阿里小米黑馬藥明生物晉身藍籌
【網民熱話】30歲男友只有萬一蚊人工　為了儲錢應如何捱下去？
【網民熱話】30歲男友只有萬一蚊人工　為了儲錢應如何捱下去？