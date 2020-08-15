【Mosaic慢慢砌@iM網欄】被遺忘的前世　希臘羅馬工藝革新

隔不多久，就會見到馬賽克被發現出土的新聞，大都是在古希臘的範圍，包括現今的希臘，土耳其，突尼斯等地方。每當看到一塊蒙塵的地面，被考古人員用掃子一抹，埋沒了二、三千年的圖象清晰完整地亮相，感覺非常神奇，像被遺忘的前世，忽然重遇！

▲ 剛出土的二千二百年前馬賽克清晰完好（網上圖片）

探索馬賽克的發展脈絡，會順帶學習到許多其他的知識，例如建築史。上次介紹過蘇美爾人用具有防水功能的瀝青來黏合、填縫馬賽克。然後，新的材料陸續被研發出來。

希臘最早發現的馬賽克實物，是在公元前四世紀，位於現今希臘的馬其頓大區一個名為 Pella （佩拉）的古城。當時主要用小小顆的黑、白色卵石砌成各種圖案，以幾何型為主。希臘人會用砂漿及石膏作為墊底及填縫。到了公元前三世紀，希臘人已視馬賽克為一種獨立的工藝，材料及技巧也規範化。卵石已進化成色彩豐富的大理石、玻璃及陶瓷，它們被切割成四毫米平方的小塊，稱為tesserae, 然後砌成各種複雜的圖畫。

羅馬，一個橫跨歐亞非的強大帝國，因為君王貴族的風尚，令馬賽克更大受寵愛。富裕階層喜歡建造園林噴泉，又愛上浸浴洗澡，具備防水功能的馬賽克實在太適合作為花園地面，泳池內外，浴室周遭了。樂於創造，精於建設的羅馬人約在公元前二世紀，已純熟運用混凝工，建造不少大型樓房、堤壩、水道，也令馬賽克的鋪底，更加穩固。當時的馬賽克工藝大致沿習希臘時期，因為工匠皆來自希臘。越是複雜多變的圖案，越顯擺出主人的富裕尊貴。

▲ Saint-romain-en-gal博物館還原馬賽克在羅馬人家居中的運用

兩年前到法國參加馬賽克年會，行程中参觀了位於里昂附近的城市Vienne（維埃納）, 一座羅馬遺址Saint-Romain-en-gal，可以看到二千年前羅馬人的房屋，浴室，商店及工場……都變成頹垣敗瓦。能夠相當完整地保存下來，當仁不讓就是馬賽克了。由一小塊，到幾百尺，由小動物到花卉植物包羅萬有，由神仙到百姓生活。我最喜歡的一幅是葡萄圖案的巨幅，原來當地盛產葡萄，每年舉行葡萄節，慶祝葡萄豐收。

▲ Saint-romain-en-gal出土的大型馬賽克呈現葡萄豐收的景象

博物館復修人員介紹說，他們發掘出馬賽克，會將鋪底的混凝土逐些清理掉，然後黏在纖維網上加以保護。

馬賽克是一種歷久常新的藝術媒介，憑著高度防水及完全沒有顏料剝落的功能，我們得以一窺遠古時期人類拜哪位神，打仗的塲面，歷史人物的樣子，吃了些甚麼，當時的風尚等等。

當羅馬帝國逐步走向沒落時，卻迎來了馬賽克真正輝煌的年代，下回再砌。



作者_洪捷簡介： 女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。2019年4月舉行了首次個展。

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