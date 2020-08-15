【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】幸褔非必然　摩洛哥小子不一樣的童年

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聯儲局稱正測試及開發 實驗性數碼貨幣
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晚上，穆罕默德牽著我的手坐著沙丘上，仰望著美麗的星空，他向我細說年幼時的生活。
穆罕默德初次拖著我的手時，感覺厚厚粗糙的，再看看他的手掌，我發現他只有三條掌紋，感覺新奇，我笑詸詸望著他說：「為何你只有3條掌紋？」我伸出我的手掌給他看，他也笑說：「大家也一樣呢！」當時我的內心想，或許柏柏爾人可能就是如此簡單或簡純吧！
穆罕默德向我回憶他的兒時往事：原來他的父親工資不多，父親一個人賺錢養他一家七個兄弟姊妹，及他的祖母。他的兒時生活辛苦，家裏沒有錢，故不能上學，沒有讀書機會。甚至吃不飽，每日只可跟隨哥哥到屋外遠處跑，過著天真爛漫的生活。當遇上沙漠遊客，向遊客賣些小勞作，希望賺一點點錢回家，或獲一顆糖果，已足令他們笑逐顏開。
當他們年紀漸長，童年悄然離去，好像捧在手心的細沙，總會在指縫一點點地流走。
長大後穆罕默德的工作也開始轉變，不再是童年時不懂事地嘻皮笑臉。他曾在沙漠帳蓬做粗重工作，所以雙手變得粗糙，並生滿厚繭。由於女性不能外出工作，所有男性要負起賺錢的任務。而他的媽媽、姊姊及妹妹只可待在家中，男性如何辛苦也要給她們吃得温飽。直至現在，因工作關係，他接觸來自不同國家，因而已學懂多種不同的語言。
我一直耐心聆聽他的話，默不作聲。他突然望着我說：「你明白嗎﹖」 我回應說：「當然明白。」穆罕默德開心說：「感謝你明白我！」
我相信毎個人的童年都有其獨特、值得回味無窮之處。而他擁有屬於自己的最純真的童年。
聽到他的成長經歷，這刻我回憶自己的童年，真的覺得自己好幸福，有父母的愛錫，從未擔憂生活，活在香港，比起其他落後國家，我擁有的比他們更多，幸褔亦不是必然。
作者_Apple簡介：
熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。
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撰文 : Apple
欄名 : 當港女遇上摩洛哥小子