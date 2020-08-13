【緬甸發逹有料到】三大軼聞耐人尋味 緬甸居然搵唔到電單車? （一）

上回提及到資訊科技的滲透令仰光城市生活極為便利及現代化。（見【緬甸發逹有料到】仰光 - 令人驚嘆的現代化進程）今集我驃哥想講講另一個奇觀：由落機坐Grab到酒店沿途竟然看不到一輛電單車！？

以往走遍東南亞，有如巨潮的鐵騎士往往在十字路口或紅綠燈前爭先恐後， 每次下車都要提心吊膽，不是車門撞上電單車就是被電單車碰傷。我來了仰光近一年，市內電單車芳踪杳然， 究竟為何？

原來，早在2003年仰光市內全面禁止兩轆電單車，至今已17年。緣由眾說紛紜,，有三個軼聞值得分享，前兩者經考證後實屬流言，後者則後來由政府核實。

軼聞一：早在軍政府時期，一名騎電單車狂徒衝入大將軍的出巡隊伍， 手勢成槍狀指嚇該名將軍，然後逃之夭夭。細心想想， 若然屬實， 有那麼容易「走得甩」嗎？

軼聞二：曾有一位大將軍的女兒跟心上人私奔，坐電單車離家出走時意外身亡。不過，驃哥翻遍了文獻及舊新聞，也看不到有關記錄。

軼聞三：像其他高速發展中的地區一樣，仰光早年因電單車衍生的交通意外，甚至治安問題也特別多。政府為保障民眾安全及改善市貌，正本清源地予以解决並立法禁止電單車。

現今在泰國，越南，印尼和馬拉，逾八成人最少擁有一輛電單車。電單車在密集的大城市的確有助減少交通擠塞，低廉的保養成本也可讓大眾或物流業更靈活。但相對衍生的治安及污染問題，借鑒其他新興國家於初期發展階段因而產生的後遺症，則可能更阻礙地區長遠發展進程，得不償失。以旅居仰光的小市民而言，驃哥對「禁兩轆令」表示歡迎。細想一下，這東南亞絕無僅有的獨特政策， 象徵著緬甸對可持續發展的追求。另外積極的交通基建改革，在短短幾年引入現代化交通指揮系統，擴闊小道，加建繞道和天橋，並完善環市火車軌道和一系列的政府基建。這些工程均開放予不同國家競投，中標的除了中日韓企業外， 還有多個港資企業，可謂有錢齊齊搵！

在中美角力的大時代中，緬甸作為年增長最快的市場之一，2020年經濟增長復甦速度超越周邊地區及發達國家。憑優越的地理位置，巧避地緣政治帶來的不確定性，有別於彼鄰的東盟國走上快速而斷續的成長道路。緬甸， 一直保持著一種獨特而微妙的平衡。我每天上班看著綠樹成蔭的街道， 沒有人潮、沒有沙塵的煩囂， 頓覺緬甸開放的旅程才剛剛開始，如日升月恆， 欣欣向榮。

作者_驃國樂簡介： 搏殺港男偶遇神秘緬甸，停留越久，越發不能自拔；越深入了解，越發處處商機、遍地黃金。細談緬甸趣事，海外淘金實錄，為大眾港人揭開這個金色國度的神秘面紗。

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