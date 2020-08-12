【網中人@iM網欄】自建電商團隊有困難？可找第三方電商服務代勞！

現今老闆都知道一定要發展電商，但資源有限，有些是有預算但又找不到對的人來做，做到兩頭不到岸或做不出效果來；更諻論一些無預算，無人力的公司就更加做不成了。

我見過很多香港老闆，他們不單止保守，而且萬事都想自己做，經常說「我們自己做就得」、「為什麼要外判給別人，比錢人賺」等。其實問題不是給別人賺錢，而是自己做不做得到，再說就算自己也需要請人，一樣要比人工，又未必做得比專業的好，何解這樣都想不通？

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舉個例子，比如你想食和牛，但又不想讓餐廳賺你的錢，你就自己買回家煮，問題就來了，自己煮不煮得到餐廳的味道呢？又有無服務呢？ 還有要在飯後洗碗，再者買和牛都要錢，對嗎？

有些比較看得透的就會用代營運公司在網購平台上開店，自己只負責供貨，賣到就算，但這些代營運公司大多只是負責一些系統操作，而且主動權都是在平台，所以可以做到的也很少，最後只是依附在平台上「活着」，但最重要的是會員互動和數據欠奉，這並不是真正的電商。

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有些看得透徹和醒目的老闆，他們會直接找外包公司來營運自己的官網，講真以現在香港的情況，如果可以找到一間信賴的電商第三方服務公司，相對自己建團隊來得更化算和更有效率，這一類型的公司在內地十年前已經出現，叫做操盤手或淘拍檔。 這些公司基本上可以由商品什麼都沒有，到上綫都可以一手一腳做到，因為內地平台數據是公開的，所以零活度和客戶互動操作等就可以發揮得很好。

近幾年香港已經有不少數碼市場推廣代操作的公司出現，我相信香港很快會有更多電商操作第三方公司出現，而倉庫第三方公司也會陸續出現。

下期我將會講解一下電商操盤手會提供什麼服務。

作者_黎文（Leon）簡介 對香港電商有着濃厚情意結，在中港台電商經驗超過16年，曾經是淘寶香港第一號員工，出任淘寶海外總經理。2013年創立MyDress.com發展本地女生購物平台，再於2019年伙拍台灣91APP落戶香港，為商家提供電商OMO新零售服務。

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