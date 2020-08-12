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【美食優惠】Klook推期間限定優惠　10項美食買一送一或半價

商業 17:37 2020/08/12

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Klook即日起推出「八月最抵Deal」期間限定優惠，指定8項香港美食「買一送一」，2項香港美食亦享半價。(Klook提供圖片)

本港疫情未見好轉，加上經濟疲弱，市民更渴望「慳錢」。Klook即日起推出「八月最抵Deal」期間限定優惠，帶來精選多項香港美食及活動，指定8項香港美食「買一送一」，2項香港美食亦享半價，可適用於外賣自取。

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優惠包括囍運冰室(旺角通菜街)套餐連飲品買一送一售68元；Emack & Bolio's雪糕100元現金券買一送一 ；K11 MUSEA DAMA拌麵及飲品套餐買一送一售44元；辻利茶舖抹茶卷蛋糕買一送一售38元；幸福週末(長沙灣)季節水果茶買一送一、周末百香果茶買一送一售32元；汴京茶寮價值45元飲品買一送一等。

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此外，2項半價美食均是LAB EAT Restaurant & Bar優惠，旺角店有Lab Eat IMPOSSIBLE 漢堡半價103元；尖沙咀店有Lab Eat 卡邦尼意粉半價109元。不過，由於疫情關係，旺角及尖沙咀分店暫時關閉，顧客可留待餐廳再開業時換領。

責任編輯：朱悅瀅

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