  • 27°C
香港時間 : 2020812日 (三) 18:13
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【大行觀點】大摩：美國10年期債息將飆升 股市及黃金面臨調整

即市財經 16:10 2020/08/12

分享：

摩根士丹利認為，企業經營槓桿急劇上升，明年企業盈利可能遠遠超過市場預期。

金價連日急跌，摩根士丹利最近發表報告認為，股票和商品等資產類別估值都處於歷史高位，投資者正面對前所未有的風險，一旦息率上升，各類資產將不可避免要調整。大摩首席股票策略师Mike Wilson指出，綜合各種因素，相信美國10年期債息在未來3至6個月大幅上升。

相關文章：【滙豐股價】資金重投傳統經濟股 滙豐上到40元？

美國10年期債息周二上升8個百分點至0.655厘，一度觸及0.661厘，為7月13日以來最高，創下自6月5日以來最大漲幅；而2年期及10年期美債息差擴大了近6個基點，是自6月份以來最大增幅，並觸及一個月來最大。

明年企業盈利可能遠超市場預期

Mike Wilson表示，即使美國及全世界面對新冠肺炎、美國大選及潛在的財政刺激規模縮減等不確定性，仍對經濟快速且持續地復蘇充滿信心。由於企業經營槓桿急劇上升，明年企業盈利可能遠遠超過市場預期。另外，雖然經濟衰退的深度是前所未有，但是第二季個人可支配收入大幅增長，因此美10年期債息升勢才剛開始，在未來一至兩季將升至更高水平。

Mike Wilson曾在3月大跌時，將標普500指數未來12個月的目標價調升至3350點，這個目標價周二已提早達成。

相關文章：【金價走勢】美元升、債息彈　黃金牛市是否已完？

相關文章：【金價走勢】紐約期金挫近100美元　發生甚麼事？

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱
  
8月4日起一連8個星期二晚上7:30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

記者：馮正男

經濟 經濟衰退 商品 股票 目標價 金價 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 美國 黃金
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【黎智英被捕】壹傳媒大升　兩被捕高層購股權最多帳面賺5000萬（第二版）
【黎智英被捕】壹傳媒大升　兩被捕高層購股權最多帳面賺5000萬（第二版）
【金價走勢】紐約期金挫近100美元　發生甚麼事？
【金價走勢】紐約期金挫近100美元　發生甚麼事？
【限聚令】政府公布限聚令兩人、晚市禁堂食等措施再延長7日　最新8月18日結束
【限聚令】政府公布限聚令兩人、晚市禁堂食等措施再延長7日　最新8月18日結束
【大家樂優惠】大家樂推買300元現金券 加送300元優惠券
【大家樂優惠】大家樂推買300元現金券 加送300元優惠券
【美股市況】金價急瀉逾110美元或近6%　道指倒跌蒸發363點升幅納指跌1.7%（不斷更新）
【美股市況】金價急瀉逾110美元或近6%　道指倒跌蒸發363點升幅納指跌1.7%（不斷更新）
【金價走勢】金價見頂未？施羅德投資：經濟政策經歷巨變　黃金升浪可再推進
【金價走勢】金價見頂未？施羅德投資：經濟政策經歷巨變　黃金升浪可再推進