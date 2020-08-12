【大行觀點】大摩：美國10年期債息將飆升 股市及黃金面臨調整

▲ 摩根士丹利認為，企業經營槓桿急劇上升，明年企業盈利可能遠遠超過市場預期。

金價連日急跌，摩根士丹利最近發表報告認為，股票和商品等資產類別估值都處於歷史高位，投資者正面對前所未有的風險，一旦息率上升，各類資產將不可避免要調整。大摩首席股票策略师Mike Wilson指出，綜合各種因素，相信美國10年期債息在未來3至6個月大幅上升。

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美國10年期債息周二上升8個百分點至0.655厘，一度觸及0.661厘，為7月13日以來最高，創下自6月5日以來最大漲幅；而2年期及10年期美債息差擴大了近6個基點，是自6月份以來最大增幅，並觸及一個月來最大。

明年企業盈利可能遠超市場預期

Mike Wilson表示，即使美國及全世界面對新冠肺炎、美國大選及潛在的財政刺激規模縮減等不確定性，仍對經濟快速且持續地復蘇充滿信心。由於企業經營槓桿急劇上升，明年企業盈利可能遠遠超過市場預期。另外，雖然經濟衰退的深度是前所未有，但是第二季個人可支配收入大幅增長，因此美10年期債息升勢才剛開始，在未來一至兩季將升至更高水平。

Mike Wilson曾在3月大跌時，將標普500指數未來12個月的目標價調升至3350點，這個目標價周二已提早達成。

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記者：馮正男