【美股焦點】Instagarm涉非法收集用戶生物識別數據

▲ 訴訟又指出，於今年年初，Facebook才通知Instagram用戶，公司正在收集生物識別數據。

據外電報道指，Facebook（美：FB）早前被指控擅自收集用戶面貌等個人生物識別數據，支付6.5億美元（約50.7億港元）達成和解後，公司旗下相片分享應用程式Instagram再被指控非法收集用戶的生物識別數據。

美國加州Redwood City當地法院於周一列出一項訴訟指，Instagram未經用戶知情或同意下，收集及存儲超過1億個Instagram用戶的生物識別數據而從中獲利。

訴訟指出，未經授權收集生物識別數據違反了當地的一項私隱法。根據當地法律，若公司違規可被罰款1000美元；若發現公司故意做出違規行為則被罰款5,000美元。訴訟又指出，於今年年初，Facebook才通知Instagram用戶，公司正在收集生物識別數據。

Facebook沒有作出回應。

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編輯：謝卓榮