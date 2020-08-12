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內地半導體廠商據報出兩倍人工挖走台積電逾百工程師

即市財經 15:56 2020/08/12

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日經報道，自去年起，已有100多位台積電（2330）工程師及經理被挖角到內地。

《日經亞洲評論》報導，自去年起，已有100多位台積電 （2330） 工程師及經理被挖角到內地，從事有內地政府資金資助的晶片研發製造專案。

報道指，泉芯（濟南）和武漢弘芯這兩家半導體廠商，雖然知名度不高，近來各自挖來50多位前台積電員工，包括工程師和主管來協助發展14奈米和12奈米製程。據悉，弘芯挖角的薪酬待遇最好的可以是台積電的兩倍到兩倍半。

報道稱，雖然這技術落後台積電現在最頂尖技術兩至三代，但在內地仍屬相當領先。

消息人士指出﹐防範這些新興競爭者，台積電已經要求生產設備的供應商，簽約確認不得把為台積電客製的晶片生產設備，賣給內地廠商。

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編輯：吳敏芳

 

 

經濟 薪酬待遇 台積電 晶片
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