【疫市勁賺】離島盤跑贏大市　5年升值7倍

雖然疫情肆虐，惟無阻買家入市意欲，更有買家走到長洲置業。土地註冊處資料顯示，長洲東堤新村R6座中層A室，面積350平方呎，剛以100萬元易手，呎價僅2,857元。資料顯示，原業主於2015年以12萬元購入上址，持貨5年後易手，現帳面勁賺88萬元，期內升值7.3倍，升幅跑贏各類私樓。

東堤新村樓齡約31年，由6幢村屋約成，建有72個單位，位處東堤小築背面，沒有海景，故樓價遠遜臨海的東堤小築。事實上，提起東堤，自然令人想到燒炭、自殺等慘劇。若有意到當地置業，則要小心，皆因凶宅難查，隨時購入凶宅也不知，只能相信區內代理。值得留意的是，凶宅甚難承造按揭。

據資料顯示，長洲有逾6,000伙私樓，除了東堤小築、東堤新村外，碧濤軒及桂濤花園也較為人熟悉，吸引部分上車客入市。有按揭專家提醒，若到離島區置業，先留意交通，若交通不便，銀行未必批按揭，此外如樓齡超過20至25年，獲批按揭機會較低，建議購買前，先向銀行查詢。

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