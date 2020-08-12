【網民熱話】30歲網民打算移居大灣區 4大熱門東莞最佳

有不少香港人深感香港就業前景、上流機會不佳，開始打算移居。除了移居海外，也有網民考慮移居中國內地，大灣區是不少網民的「心水」。

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在大灣區眾多地方當中，東莞的呼聲相當不錯。有網民開帖指，在4個大灣區熱門地方當中，東莞的配套最佳，他指，東莞有國際學校，鄰近深圳及廣州，要返港也只需數小時。最重要的是生活指數低，但整體生活質素追得上深圳，住松山湖附近環境也相當不錯。

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有不少網民認為移居大灣區其實不錯，尤其適合退休人士。不過，亦有網民擔心自己未能適應生活，就算移居，都以「試住」半年為目標，看情況再作決定。

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