  • 27°C
香港時間 : 2020812日 (三) 18:13
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

Google for Education增互動、私隱安全功能　涵蓋會議協作教育工具

科技 17:00 2020/08/12

分享：

Google for Education 產品經理 Zach Yeskel 今（12日）於亞太媒體線上會議分享，在疫情下觀察到各地遙距學習的需求及挑戰，宣布將推出多項更新，增加師生互動及加強私隱安全管理等，主要涵蓋Google Classroom、協作工具 G Suite for Education 及視像會議工具 Google Meet。

面對新冠肺炎疫情衝擊，教育界連月來紛紛調整網上教學對策，其中Google的免費遙距學習平台Google for Education就針對學校、教育工作者們在疫下的使用需求大增，宣布將推出多項更新，增加師生互動及加強私隱安全管理等，主要涵蓋Google Classroom、協作工具 G Suite for Education 及視像會議工具 Google Meet。

據Google透露，全球截至今年六月已有超過1.4億名學生及教師正在使用 G Suite for Education，Google Classroom的師生人數亦由們3月初的5千萬增長至1億。

Google for Education 產品經理 Zach Yeskel 今（12日）於亞太媒體線上會議分享，在疫情下觀察到各地遙距學習的需求及挑戰，所以是次更新就有在 Google Meet 視像課堂中加入多項功能如：舉手選項，讓學生在不打斷課堂或討論的情況下發問；9月開始新增顯示多達 49 會議參與者影像的版面配置（7x7 版面配置）以及於10月增設分組討論室；Q&A 功能則會於今年稍後時間推出，可以在無須打斷課堂的情況下，讓學生提問，並由其他學生投票選擇問題的優先顯示次序，教師同時能了解他們的興趣重點及疑問等。

【網上教學】科技融入教育　未來流行混合教育模式

【網絡安全】Chrome瀏覽器再現漏洞　數十億用戶或面臨數據被盗風險

在私隱安全管理上，就增加了撥入封鎖功能，主持人必須先加入會議才會開始，匿名用戶亦不能參加會議；以及當有匿名用戶敲門時，會有安全警告提示。另可開啟聊天室、螢幕分享、音訊管理權限，限制只有主持人能進行相關設定等。

Google Classroom課程頁面新增的待辦事項工具（Google官網圖片）

Google Classroom的更新則包括課程頁面增待辦事項工具，以及將新增 10 種語言，支援語言總數將達 54 種。其中包括五種印度語：孟加拉語、泰盧固語、馬拉提語、泰米爾語及烏爾都語。

【人工智能】Google測試新功能　可透過語音助理播放YouTube音樂

責任編輯：張寶燕

相關文章

【本地創科】FinTech企業難捱　疫下面臨3困境
今日
【本地創科】FinTech企業難捱　疫下面臨3困境
【不敵疫情】Firefox開發商Mozilla裁員　關閉台灣業務
今日
【不敵疫情】Firefox開發商Mozilla裁員　關閉台灣業務
【人臉辨識】英法院裁定警方違規　人臉辨識測試侵犯私隱
今日
【人臉辨識】英法院裁定警方違規　人臉辨識測試侵犯私隱
【侵犯版權】品牌logo設計相似？　蘋果控告Prepear食譜公司
2020/08/10
【侵犯版權】品牌logo設計相似？　蘋果控告Prepear食譜公司
疫情 學校 亞太 孟加拉 印度 Google 肺炎 新冠肺炎 產品 新冠肺炎疫情

下一篇文章

華為新智能手錶官方圖曝光　傳與Mate 40同步推出　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【封殺微信】iPhone若下架微信　中國出貨量或跌20%至30%
【封殺微信】iPhone若下架微信　中國出貨量或跌20%至30%
【健康碼】「港版健康碼」可確保三地互通　個人資料收集有限
【健康碼】「港版健康碼」可確保三地互通　個人資料收集有限
【網絡安全】Chrome瀏覽器再現漏洞　數十億用戶或面臨數據被盗風險
【網絡安全】Chrome瀏覽器再現漏洞　數十億用戶或面臨數據被盗風險
【每日焦點】印度擬強制美企共享數據　Chrome再現數據外洩漏洞
【每日焦點】印度擬強制美企共享數據　Chrome再現數據外洩漏洞
【健康碼】「港版健康碼」或推行在即　憑證有效期僅7天
【健康碼】「港版健康碼」或推行在即　憑證有效期僅7天
【Apple發佈會】蘋果發佈會預計公佈9款新品
【Apple發佈會】蘋果發佈會預計公佈9款新品