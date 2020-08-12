Google for Education增互動、私隱安全功能　涵蓋會議協作教育工具

▲ Google for Education 產品經理 Zach Yeskel 今（12日）於亞太媒體線上會議分享，在疫情下觀察到各地遙距學習的需求及挑戰，宣布將推出多項更新，增加師生互動及加強私隱安全管理等，主要涵蓋Google Classroom、協作工具 G Suite for Education 及視像會議工具 Google Meet。

面對新冠肺炎疫情衝擊，教育界連月來紛紛調整網上教學對策，其中Google的免費遙距學習平台Google for Education就針對學校、教育工作者們在疫下的使用需求大增，宣布將推出多項更新，增加師生互動及加強私隱安全管理等，主要涵蓋Google Classroom、協作工具 G Suite for Education 及視像會議工具 Google Meet。

據Google透露，全球截至今年六月已有超過1.4億名學生及教師正在使用 G Suite for Education，Google Classroom的師生人數亦由們3月初的5千萬增長至1億。

Google for Education 產品經理 Zach Yeskel 今（12日）於亞太媒體線上會議分享，在疫情下觀察到各地遙距學習的需求及挑戰，所以是次更新就有在 Google Meet 視像課堂中加入多項功能如：舉手選項，讓學生在不打斷課堂或討論的情況下發問；9月開始新增顯示多達 49 會議參與者影像的版面配置（7x7 版面配置）以及於10月增設分組討論室；Q&A 功能則會於今年稍後時間推出，可以在無須打斷課堂的情況下，讓學生提問，並由其他學生投票選擇問題的優先顯示次序，教師同時能了解他們的興趣重點及疑問等。

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在私隱安全管理上，就增加了撥入封鎖功能，主持人必須先加入會議才會開始，匿名用戶亦不能參加會議；以及當有匿名用戶敲門時，會有安全警告提示。另可開啟聊天室、螢幕分享、音訊管理權限，限制只有主持人能進行相關設定等。

▲ Google Classroom課程頁面新增的待辦事項工具（Google官網圖片）

Google Classroom的更新則包括課程頁面增待辦事項工具，以及將新增 10 種語言，支援語言總數將達 54 種。其中包括五種印度語：孟加拉語、泰盧固語、馬拉提語、泰米爾語及烏爾都語。

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責任編輯：張寶燕