【TikTok】用戶投訴個人資料外洩　法國私隱機構展開調查

字動跳動旗下的TikTok早前被指危害國家安全，先後被美國及印度封殺，法國國家資訊自由委員會（CNIL）也表示，5月曾接獲有關TikTok的投訴，現正展開調查。

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法國國家資訊自由委員會發言人表示，5月接到投訴後，已展開調查，目前仍在調查當中。委員會亦向外媒世界報（Le Monde）透露，接獲的投訴是TikTok要求用戶刪除一條已上傳的影片，不過投訴人未有按照歐盟規定，先向TikTok提出投訴，故有關投訴已經結案。

不過，是次的調查範圍將不受限於投訴內容，還會包括用戶的個人資料、用戶可以如何行使權利、歐盟以外地方的數據流向，以及保護未成年人士的措施等。

除了法國，荷蘭數據保護委員會亦表示，於5月已經開始調查TikTok的兒童數據保護政策，英國的數據監管機構亦正進行類似的調查。

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責任編輯：楊子瑩