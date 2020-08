▲ 【美國大選】《環時》提醒勿將賀錦麗取中文名 誤解為對華友好

美國民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)宣布選出加州參議員賀錦麗(Kamala Harris)作為其副總統人選,內地傳媒關注賀錦麗對華取態。《環球時報》英文報道特別指出,賀錦麗雖取了中文名,但不應將這誤判為對華友好。

《環時》在報道中,拆解賀錦麗這個名字,指「賀」字代表祝賀(celebrate),「錦」及「麗」則分別代表精緻及美麗(intricate and beautiful)。惟《環時》強調,取中文名不應誤解為對華友好(should not be misinterpreted as goodwill toward China)。

《環時》力數賀錦麗多項對華不友善舉措,指她常常就香港及新疆問題批評中國,曾稱中國不尊重港人權利及自治,又斥香港政府對「和平示威者」使用過度武力,並有份發起《維吾爾人權政策法案》(Uyghur Human Rights Policy Act)。

報道引述中國國際問題研究院助理研究員張騰軍稱,拜登選賀錦麗為副手,只會助長美國共和民主兩黨繼續打中國牌,在競選時展示對華強硬。

賀錦麗曾在華人眾多的三藩市競選公職,當時三藩市市府婦女委員蘇榮麗以及她已故的華人僑領父親蘇錫芬,一同為她取了賀錦麗這個官方中文名字。賀錦麗曾稱不喜歡「麗」字,因她希望自己能以智慧取勝,但出於尊重華人取名傳統,賀錦麗亦接受。

