▲ 【美國大選】《環時》提醒勿將賀錦麗取中文名 誤解為對華友好

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）宣布選出加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）作為其副總統人選，內地傳媒關注賀錦麗對華取態。《環球時報》英文報道特別指出，賀錦麗雖取了中文名，但不應將這誤判為對華友好。

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《環時》在報道中，拆解賀錦麗這個名字，指「賀」字代表祝賀（celebrate），「錦」及「麗」則分別代表精緻及美麗（intricate and beautiful）。惟《環時》強調，取中文名不應誤解為對華友好（should not be misinterpreted as goodwill toward China）。

《環時》力數賀錦麗多項對華不友善舉措，指她常常就香港及新疆問題批評中國，曾稱中國不尊重港人權利及自治，又斥香港政府對「和平示威者」使用過度武力，並有份發起《維吾爾人權政策法案》（Uyghur Human Rights Policy Act）。

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報道引述中國國際問題研究院助理研究員張騰軍稱，拜登選賀錦麗為副手，只會助長美國共和民主兩黨繼續打中國牌，在競選時展示對華強硬。

賀錦麗曾在華人眾多的三藩市競選公職，當時三藩市市府婦女委員蘇榮麗以及她已故的華人僑領父親蘇錫芬，一同為她取了賀錦麗這個官方中文名字。賀錦麗曾稱不喜歡「麗」字，因她希望自己能以智慧取勝，但出於尊重華人取名傳統，賀錦麗亦接受。

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責任編輯：林建忠

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