【700騰訊業績】騰訊績前股價造好　摩通籲500元以下吸納

騰訊控股（00700）將於今日收市後公布業績，摩根大通發表報告，指中美關係趨緊張，對騰訊業務帶來挑戰，尤其騰訊近年在海外大力收購手遊業務，建議投資者待股價回落至500元以下才吸納。

騰訊股價今日造好，截至3時半，最新報519.5元，升1.2%，成交額78億元。

相關文章：【700騰訊業績】新鴻基料騰訊次季遊戲收入跌 預測中期盈利567億增27.5％

摩通報告指出，騰訊股價在過去3日累跌10%，跑輸同期MSCI中國指數僅跌3%，主要受美國政府禁止美國企業與微信交易有關。在最壞的情況下，騰訊旗下際遊戲業務或會受影響，包括Riot、Supercell及Epic Games等，一旦被強制出售，將令2021年收入損失340億元人民幣，純利減少120億元人民幣，佔約6%及8%。

相關文章：【騰訊700】騰訊持股鬥魚虎牙擬合併 打造3億用戶電競直播平台

摩通又指，騰訊未來三至五的增長動力，將會由手遊業務轉移至金融科技及雲業務，主要來自內地為主，建議投資者可待股回落至500元以下才吸納。該行維持騰訊「增持」評級，目標價維持600元。