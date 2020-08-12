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【新股IPO】百世集團擬分拆快遞貨運業務在港上市

股樓投資 15:57 2020/08/12

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阿里巴巴（09988）有份投資的百世集團，盛傳有意將快遞和貨運業務來港上市，惟發行規模和估值目標尚未確定。

雖然對於上市消息，公司回應是：「不作任何評論」，不過此前管理層其實已公開說過會考慮分拆業拆上市，故今次傳出消息也不是無跡可尋。

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百世集團於2008年獲得阿里巴巴和富士康A輪融資，金額達1,500萬美元。另公司於2017年9月在美國紐交所掛牌。

百世集團今年首季業績盈轉虧，總收入按年下跌20.5%，其中快遞業務收入達到33.7億元（人民幣，下同），佔總收入61.2%；至於國際業務收入則升近1倍，惟規模僅得1.2億元。

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成立於2007年的百世集團，是集快遞、快運、供應鏈管理、末端服務、運力匹配、國際電商物流、物流金融等業務領域於一體的物流和供應鏈服務平台。業務涉及內地、香港、美國、泰國、日本、英國等20個國家。

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撰文 : 張以正

IPO 香港股票
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