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【美國大選】賀錦麗對中國立場如何？ 警惕但未算敵視

環球政治 15:11 2020/08/12

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美國加州女性參議員賀錦麗（Kamala Harris）獲選為拜登副手，成為民主黨副總統候選人。中國牌定必成為大選一大主要議題，賀錦麗對於中國的態度也受關注。雖然未有新表態，但參考過去紀錄，賀錦麗對中國警惕，但不至於共和黨般敵視，跟拍檔拜登類似。

【美國大選分析】賀錦麗成拜登副手 剖析3利3弊（訂戶專享）

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賀錦麗體內流的是非洲裔和印度裔的血統，但她跟華人甚有淵源，並改了官方的中文姓名。這源於她2003年開始在加州三藩市競逐公職，於是按當地慣例由僑領取名。

到今年新冠肺炎傳入美國，總統特朗普替此病毒改了各式各種跟中國有關的名稱。賀錦麗便在參議院發起議案，要求譴責特朗普使用這些名稱，認為會加劇反亞裔情緒。

雖然賀錦麗的議案未能正式提交議會審議，但無疑已經是一種表態，反映她並不如特朗普般把爆發新冠肺炎疫情視為中國錯失，亦即日後料不會就此追責。

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關於對中國加徵關稅，賀錦麗加入了參議員小組，要求華府在中國手上保護美國技術，但去年8月敦促美國貿易代表萊特希澤重新考慮加關稅的決定，擔心關稅會殃及所屬加州的企業和工人。

拜登日前揚言，上台後會推翻特朗普的對華關稅措施，可以預期賀錦麗也有類似立場。

不過，在人權和自由等美國傳統價值觀方面，賀錦麗同意對中國施壓，美國參議院去年通過《香港人權與民主法案》，她便是法案的其中一名共同贊助人。而她也有份共同贊助《維吾爾人權政策法》，並呼籲美國機構調查相關的中國問題。

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責任編輯：陳啟賢

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