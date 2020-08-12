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【二手減價潮】珀麗灣2房以1房價沽出 低市價14% 造價回到3年前

股樓投資 15:15 2020/08/12

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二手減價潮持續擴散，準買家前往市區大型屋苑尋找筍盤，位置較位偏遠、較遠離港鐵站沿線的屋苑交投明顯回落，業主為求沽貨，惟有劈價吸客。近日馬灣珀麗灣一個2房單位減價1成沽出，造價回到3年前水平。

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中原地產區域營業經理溫明峯表示，珀麗灣18座低層C室，實用面積512平方呎，兩房間隔。原業主於5月放盤，開價588萬元，最終累減58萬元或近1成，至530萬元沽出，造價回到3年前水平，折合實用呎價10,352元。溫明峯指，屋苑本月錄得1房單位以530萬元沽出，可見上述兩房成交以一房價售出。目前珀麗灣的成交呎價約12,015元水平，換言之，以上成交呎價較市價也低約14%。

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溫明峯透露，原業主於2008年3月以190萬元買入單位，持貨12年轉售，帳面獲利340萬元或1.8倍。他又指，上述單位原作收租用途，但原業主睇淡後市，故先行減磅為上。由於單位於一樓，而且面向學校，景觀較遜，原業主願意減價達1成沽出單位。

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溫明峯表示，近日珀麗灣睇樓人流稍有回升，但整體而言市況仍然淡靜，本月暫錄得8宗成交，平均實用呎價12,015元。他坦言，市區大型屋苑屢錄低價成交，不少準買家轉投到市區屋苑物色筍盤，珀麗灣的客源或多或少被搶走，業主惟有擴大議價空間，幅度約有3%至5%。目前珀麗灣約有130個放盤，每呎叫價約12,800元水平，其中實用面積約366平方呎的1房單位，入場費由490萬元起；至於476平方呎2房單位的入場費則由600萬元起。

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撰文 : 陳詠妍

馬灣 放盤 收租 珀麗灣

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