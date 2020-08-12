名錶劫案停不了 27歲男子購買「地通拿」被劫去63萬

近日搶錶事件不斷發生。上月一名天水圍90後被劫去品牌Richard Mille的160萬名錶，及後亦接二連三在各區發生搶錶案。包括較早時間一名澳洲工程師，於大圍站交收$27萬勞力士Daytona時，遭兩漢狂斬搶劫。

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周三（12日）午夜，大埔再次發生名錶劫案，但是次方式稍有不同。1名男子在泰亨村村口與人交收購買3隻勞力士俗稱「朱古力」配色Daytona（地通拿）名錶期間，遭3架車圍剿、3名刀手指嚇及圍毆，載有63萬元交收現金的斜孭袋被搶去。事主被打傷，幸無刀傷，拒絕送院。警方正追查事件。

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據悉遇劫男子姓何（27歲），為泰亨村村民。今日凌晨時份，何相約「賣家」於大窩西支路近泰亨鄉公所對開露天停車場，擬購買3隻勞力士朱古力Daytona（地通拿）名錶，並做交收。及後1名男子駕車抵達上址，事主不虞有詐，登上對方車內驗收。但賣家卻沒有名錶在身，反而搶劫事主準備的60萬現款，即有另外2架車駛至，「賣家」即拔匙跳車逃走。

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