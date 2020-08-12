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【滙豐股價】資金重投傳統經濟股 滙豐上到40元？

即市財經 15:40 2020/08/12

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資金重投傳統經濟股，滙豐可否繼續走高？

各國新冠肺炎疫苗進度良好，俄羅斯昨日更宣布已核准環球首款新冠肺炎疫苗，並揚言希望儘早量產。資金繼續流入舊經濟股炒經濟重啓概念，其中酒店、航運等板塊均受惠，而估值低殘的銀行股亦見資金追捧，其中滙豐 （00005） 連升三日，較績後最低位32.1元反彈超過一成，最新升4.4%，報35.6元，市帳率略為回升至0.57倍。然而，現時斷言滙豐股價已否極泰來，則仍言之尚早。

至於其他銀行股，渣打 （02888） 同樣連升3日，現時升幅達4.8%，現報43.5元；恒生 （00011） 更升5%至126元。渣打及恒生市帳率分別為0.39倍及1.46倍。

滙豐基本因素未改善  最熊券商看29元

滙豐股價雖然走高，但看來更像板塊輪動的結果，實際上其基本因素未見明顯改善，這從近日多間大行接連下調其目標價便可見一斑。翻查紀錄，滙豐業績後至少被4間券商下調目標價，包括大摩、高盛、美銀及麥格里，其中以麥格里看得最淡，僅給予滙豐目標價29元。

券商主要憂慮有兩點：第一是環球低息環境勢將持續，淨息差壓力未改，加上環球銀行及資本部門收入預期將會放緩，皆不利滙豐整體收入表現；第二是地緣政治不確定性猶在，特別是美國大選臨近，市場擔心中美關係進一步升溫，夾在中間的滙豐難以倖免。

低息環境、地緣政治、股息政策充斥不確定性 

另外，應英倫銀行要求而暫停今年派息的滙豐於中期業績報告中指出，鑑於目前形勢極不明朗，會審視日後的股息政策，並計劃明年初公布全年業績時提供最新訊息。不明朗的股息政策將限制滙豐股價升勢。

倘若疫情能夠受控及經濟重啓，的確會有助帶動銀行股氣氛，但目前評估撥備短期內能否顯著減少仍是未知之數，特別是新冠肺炎疫情發展仍然反覆，而且全球多國大規模封城等防疫後，經濟仍未完全復甦。

再者，滙豐次季撥備最多的是英國業務，英國不但深受疫情困擾，中長期更受脫歐等不確定性影響，難言資產質素壓力能否顯著降低。

滙豐企穩37元以上再考慮

滙豐股價低殘，相信大部份風險因素已經反映，基本因素出現任何邊際改善皆可推高股價。不過，有意入市的投資毋須急於一時，不妨待滙豐在近月横行區37元或以上水平企穩，並觀察未來會否有其他催化劑再作決定。

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編輯：謝智聰

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