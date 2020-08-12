【美國大選】民調：6成人料拜登難做滿4年總統 副手坐正

美國總統大選將於11月舉行，民主黨候選人拜登公佈加州參議員賀錦麗成為副手。但美國民調機構Rasmussen的一項調查指，有近6成受訪美國選民認為，如拜登當選總統將難以完成4年總統任期，其副手賀錦麗很可能會「坐正」成為總統，因此也令外界更重視賀錦麗今次獲選。

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Rasmussen於上周四（6日）至本周日（9日），訪問1,000名可能投票的美國選民。結果指出，59%的受訪者認為拜登（Joe Biden）如勝出將無法完成4年總統任期，而其副手將於拜登任期內成為總統。其中39%的人更認為，這種情況非常可能（Very Likely）發生。

另外有35%的受訪者認為這種情況發生的機會不大，其中有14%的人認為拜登絕對不可能（Not At All Likely）無法完成總統任期。

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調查指出，受訪選民越年輕，就越傾向相信拜登當選後不可能完成4年總統任期，但幾乎所有年齡群組的大多數選民都認為，拜登副手很可能在未來4年成為總統。

現年77歲的拜登，曾被對手特朗普（Donald Trump）等共和黨人攻擊其有老人癡呆。調查指有38％的受訪者（20％為民主黨人），認為拜登可能患有癡呆症。更有61%的受訪者認為，拜登有必要公開澄清癡呆症的問題。

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調查結果亦指，高達60%的民主黨選民認為，拜登選擇女性或有色人種成為副手很重要。拜登是次選擇賀錦麗（Kamala Harris）為副手，由於賀錦麗有印度裔及非裔血統，料可為拜登開拓票源。

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責任編輯：鄭錦玲

▲ 美國民調機構指，有近6成受訪美國選民認為，如拜登當選總統將難以完成4年總統任期，其副手很可能會坐正成為總統。