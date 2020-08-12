【港股解構】恒指重返25000大關　今日港股升甚麼？

▲ 港股今早走低，主要受A股拖累

港股如坐過山車，恒指今早在A股回吐下，一度跌至24685點。不過，午後開始大市動力轉強，倒升三百多點之餘，更又再走到25000點大關以上，且看黃金比率反彈0.5倍的25100點水平能否企穩，若成功的話，港股有望更上一層樓。對於港股為何仍再抽高，本網在此綜合數項原因，冀助投資者更深入了解市況。

炒作疫苗消息

近來最重磅的消息，非俄羅斯疫苗莫屬。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）昨日宣布，全球首款肺炎疫苗已在當地註冊。普京更指，該疫苗已取得安全性及有效性的證明，並通過所有必要測試，其女兒亦率先接種。

雖然坊間對俄羅斯疫苗的效果有所疑慮，但股市往往「行先一步」，並炒作實體經濟活動「解封」，傳統經濟股今日因而明顯跑出，例如滙豐 （00005） 、恒生 （00011） 、新地 （00016） 均錄不俗升幅。

本地疫情緩和

除了外圍疫苗，本地疫情亦略見改善，近日新增確診個案回落至不足100宗，雖未反映第三輪疫情完全受控，但連同上述俄羅斯疫苗消息，亦足以誘使資金出手買入傳統經濟股。

避險情緒降溫

若把上述兩項因素一併考慮，不難得出環球避險情緒降溫的結論。事實上，黃金昨日大幅回吐、美十年期債息急速升穿0.6厘水平並創7月初高位，或已側面反映資金或從避險資產重返股市，特別是傳統經濟股。

另一方面來看，疫情爆發後被視為防守之選的新經濟股近來走勢動盪，傳統經濟股卻同期跑出，亦在一定程度上反映資金避險情緒降溫。考慮到不少傳統經濟股屬指數成份股，大市升勢自然急勁。

亞洲股市回升 押注復甦

港股今早走低，主要受A股拖累。不過，近日依賴出口的亞洲國家股市近來走勢仍算不俗，例如被視為環球經濟寒暑表的南韓，其Kospi指數已連升8日，今日午後更見發力，不排除乃資金正押注環球經濟下季走出谷底。當資金一籃子買入亞洲股市時，港股自然受惠。

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記者：莫亦熙