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【餐飲寒冬】戶戶送調查：逾半受訪餐廳面臨停業　料5千間於未來數月結業

商業 15:05 2020/08/12

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戶戶送香港區總經理兼香港餐飲聯業協會會董羅家聰估計，如果政府不再為餐廳提供進一步支援，超過5,000間餐廳可能會被迫於未來數月結業。（戶戶送提供圖片）

第三波疫情持續打擊本港餐飲業，根據戶戶送對餐廳夥伴最新的調查顯示，逾半受訪餐廳面臨停業危機。戶戶送香港區總經理兼香港餐飲聯業協會會董羅家聰更按此估計，如果政府不再為餐廳提供進一步支援，超過5,000間餐廳可能會被迫於未來數月結業。

【全日禁堂食】戶戶送首推早餐服務　料助餐廳增1成收入

戶戶送於香港的餐廳夥伴接近8,000間，佔全港持牌食肆約4成。戶戶送對約1,000間小型食肆及獨立經營餐廳夥伴，於8月初進行了一項調查，結果顯示，大部分受訪餐廳表示，如果目前的情況持續，他們將於未來3個月內被迫結業，甚至是破產。

戶戶送香港區總經理兼香港餐飲聯業協會會董羅家聰推斷，若餐廳結業，業內逾8萬個工作職位岌岌可危，而為餐飲業提供商品和服務的企業都會面臨營收及就業方面的問題。

【餐飲寒冬】餐飲業團體料結業潮將至　逾5千食肆倒閉

外賣難彌補堂食損失　戶戶送平台近千中小企停業

羅家聰解釋，即使能維持外賣業務，餐廳都已在禁令期間失去大量收入。雖然外賣業務對餐廳總收入的貢獻不斷增長，但仍不足以支付租金等的累計固定成本。堂食收入急劇下跌，眾多餐廳可能快將無力營運，且無法支付日常開支。自上週以來，僅在戶戶送平台上已有近1,000間餐廳暫停營業，其中大部分都是中小企，而且重開無期。

【零售寒冬】市道最長需18個月復甦　企業顧問：結業、裁員無可避免

戶戶送去信特首　促擴大資助、免租、延長保就業

戶戶送與其大部分餐廳夥伴進行廣泛諮詢後，已就此去信特首，敦促政府採取具體的緊急支援措施，幫助餐飲業度過難關。同時亦提出一系列建議，包括擴大資助計劃，按牌照類別每3個月，向每間持牌食肆額外提供20萬元、8萬元或5,000元資助；租金措施方面，免租４個月、實施租戶驅逐禁令，並鼓勵業主按餐廳營收計算租金；員工開支措施方面，促政府將保就業計劃延長至少６個月，或直至社交距離措施再無限制餐廳的營運為止。

責任編輯：朱悅瀅

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