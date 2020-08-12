【閱文股價】閱文績後遭瑞銀、花旗削目標價 股價曾挫13%創1個月低

▲ 閱文中期業績按年盈轉虧，被花旗及瑞銀削目標價，但兩行仍維持「買入」評級。

閱文 （00772） 中期業績按年盈轉虧，遜市場預期，績後遭多間券商唱淡，瑞銀及花旗更隨即下調目標價。閱文股價受壓，日內曾挫逾13%低見43.85元。

閱文集團昨日收市後公布業績，受新麗傳媒商譽及商標權減值撥備共44億元拖累，中期虧損約33億元人民幣，是上市以來首次錄得虧損。

閱文今早股價顯著走低，最低曾挫6.75元或13.3%至43.85元。截至下午2時許，最新報44.7元，暫跌11.7%，成交7.82億元。

瑞銀、花旗削價但仍籲買 瑞銀：現價未反映潛在利好

瑞銀發報告指，閱文業績表現好壞參半，並因應最新業績數據將今年營收預測下調1.8%，同時將全年Non-GAAP（非通用會計準則）淨收入預測降24.2%。因此，將閱文目標價由69元下調至63元，維持「買入」。

瑞銀解釋，管理層銳意推行大規模轉型，而且閱文的每用戶平均收入有改善，反映閱文發展策略正確，而現價估值明顯未反映閱文未來與騰訊進一步合併及潛在增長。

花旗績後亦將閱文目標價由62元削至59元，同樣維持「買入」評級。花旗表示，管理層目標藉加強與騰訊及第三方製作商合作，豐富線上閱讀內容及提升用戶人數，而且對新管理層有信心，遂維持正面看法。

大摩：閱文前景仍然不確定 維持「與大市同步」評級

看法相對保守的摩根士丹利指，NCM上半年並未有發行任何新劇，所貢獻的收益亦因而減少8成至1.3億元人民幣。展望下半年，受新冠肺炎疫情影響及審批進度減慢，閱文預期NCM年底前會發行2至3部劇，較去年同期8至10套劇大幅減少。大摩形容，閱文前景仍然不確定，維持目標價45元，評級「與大市同步」。

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記者：趙穎妍