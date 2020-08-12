【網上教學】科技融入教育　未來流行混合教育模式

▲ 預料未來教育模式將會逐漸轉為，以網上教學與面授方式的混合模式，科技並不能完全代替老師，只能作輔助之用。

2020年對環球社會、社會、經濟是充滿挑戰的一年，但當中亦充滿不少機會。疫情下，不少企業都使用科技技術，零售、甚至教育都轉至網上，啟樂思國際教育集團創辦人及行政總裁周偉業就表示，未來網上教學將與傳統教學方式混合，因為老師經驗難以替代。

早前疫情於香港本地爆發，大專院校以致中學都使用網上遙距教學，周偉業表示，結合網上教學和面授將會是未來的大趨勢。

因為人的學習是需要人與人之間的互動，相信未來即使沒有疫情，教育方式亦會轉為hybrid（混合）模式。

疫情下，大家開始將科技融入各業務，周偉業表示，教育亦一樣，例如網上遙距教學，家長或不能親身陪同學生上課，但可以將教學過程錄起來，放在系統平台，並開放讓家長足本重溫。

▲ 網上遙距教學，家長或不能親身陪同學生上課，但可以將教學過程錄起來，放在系統平台，並開放讓家長足本重溫。（受訪者提供圖片）

此外，周亦透露，未來會逐步改良平台，並加入更多SaaS（軟件即服務）、應用程式（apps），甚至會將人工智能（AI）以及人臉識別融入系統。「例如自然語言處理（NLP），可以利用大數據分析，了解學生的發音是否正確，再讓老師幫忙糾正，學生的學習進度亦能個人化，這就是未來混合的教育模式，老師可以現場教授，而一切分析，輔助都用電腦，AI。」

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夥演藝人辦線上表演藝術培訓班

啟樂思國際教育集團創辦人及行政總裁周偉業表示，疫情下，即使小朋友不能上學，都希望能在家學習，家長亦希望小孩能有更多元化發展。「希望平台上有新元素，讓家長選擇，因此決定與演藝人詹瑞民合作，推出網上演藝課程。」

▲ 啟樂思國際教育集團創辦人及行政總裁周偉業表示，為了讓平台上的課程更多元化，就與演藝人詹瑞民合作，推展網上表演藝術培訓班。（受訪者提供圖片）

據了解，該課程由啟樂思國際教育集團，及表演藝術文化團體PIP文化產業，共同創辦的新品牌「唯納文化」推出，對象為4至12歲兒童。

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課程將由詹瑞民帶領導師教授，詹瑞民會親身教授其中一堂，透過表演藝術培訓，學會表演兒童音樂劇劇目。課程結合歌唱、戲劇、舞蹈，培育兒童創意思維，自信心及表達能力。每完成1個系列課程後有證書，完成5個系列課程有公開表演比賽機會。

記者：李彥煒