【金價走勢】美元升、債息彈　黃金牛市是否已完？

▲ 金價急跌下，黃金好倉拆倉的數目大增，沽售黃金ETF的投資者數目亦明顯上升。

金價失守1900美元關口，市場擔心過去支持黃金的效應是否已經失靈，金價是否見頂。過去支持金價主要兩大原因為弱美元及低債息，如今美債息升、美元反彈，持有黃金的成本明顯增加，再加上黃金好倉紛先行拆倉獲利，加劇了金價的跌勢，令金價在短短3日內便先後跌穿1900美元及2000美元兩關。不過，中長綫來看，只要環球央行維持低息甚至負息政策，美元弱勢難改，金價仍有力維持於1800美元之上，黃金牛市仍未完結。

金價自7月中突破1800美元左右的橫行區間後，約兩周時間便先後升破1900美元及2000美元兩大關口，金價升勢如入無人之境；流入黃金ETF的資金也相應激增。

拆倉獲利下 黃金投資需求大減

黃金ETF的優點是有實金支持，而且買賣迅速，投資成本又低，因此成為金價此輪升勢的主要動力之一。世界黃金協會統計顯示，今年首7個月全球黃金ETF總持倉再創3,785噸的新高，其中7月黃金ETF持倉增長166噸，資產管理規模升4%。

金價急跌下，黃金好倉拆倉的數目大增，沽售黃金ETF的投資者數目亦明顯上升。黃金的投資需求急跌下，金價回吐幅度之快，遂令市場意外。雖然金價急跌，但基本因素未見大變化，以聯儲局為首的各國央行仍奉行寬鬆貨幣政策，實質負利率的問題仍然困擾市場。要投資保值，選擇黃金是可行的方法之一，故黃金牛市仍未完。

建議組合內持有約3%至4%黃金

花旗投資策略及組合管理部主管黃柏寧指黃柏寧認為，現時金價雖處於牛市，但投資黃金的潛在回報不及一年前般大，金價要再大幅衝高，短綫必須要有更多利好消息配合。黃柏寧相信，今次金價停留在2,000美元以上的時間會較長，整個金價上升周期也會較2008年起的上升周期更持久，建議投資者在組合內持有約3%至4%黃金。

施羅德投資金屬基金經理James Luke Luke亦稱，宏觀經濟政策正經歷巨變，各國對通脹升溫的接受程度「大大提高」，預期實際利率或會進一步跌入「負值區域」，貨幣貶值風險亦因而加大，有利黃金表現。

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記者：陳韻妍