英國上季經濟收縮20.4%歷來最差 陷經濟衰退

▲ 英國4月至6月的經濟錄得11年來最大跌幅，較上一個季度收縮20.4%。

受全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情影響，英國實施封關等措施，同時亦令英國經濟受損。英國上季GDP按季收縮20.4%，為有紀錄以來最差，惟稍勝市場預期的收縮20.5%。英國GDP連續兩季錄得下滑，英國經濟陷入技術性衰退。

英國一度是歐洲的疫情震央，全國累計確診312,789，46,628人死亡。當地自3月底實施封城措施，至5月開始陸續解封。

英國國家統計局（Office for National Statistics, ONS）指，上季GDP大幅下挫，主要由於商店、酒店、餐廳等因疫情而關門。

其中，佔英國經濟5分之4的服務業大受打擊，錄得有史以來最大的季度跌幅，按季挫19.9%。上季製造業、建造業同創最大的季度跌幅，分別挫16.9%、35%。

另外，6月國內生產總值（GDP）按月增8.7%，略勝市場預期的8%；按年則下跌16.8%，對比5月為按年下滑23.3%。

然而，英國6月GDP仍較疫情爆發前2月的水平，低六分之一。

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英國財政大臣辛偉誠（Rishi Sunak）提醒，未來數月內的失業數字將會上升。

專家預計，下半年可能迎來第二波新冠肺炎疫情。外媒報道，英國政府擔心新冠疫情於秋季爆發第二波，辛偉誠已準備在必要時押後大規模公共開支計劃，至疫情結束；或將改為發布小型開支預算，秋季預算案的新舉措或將押後至明年春季。

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責任編輯：葉芷樺