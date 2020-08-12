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【英國衰退】上季經濟勁縮20.4% 史上最差陷衰退

環球社會熱點 15:32 2020/08/12

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英國4月至6月的經濟錄得歷來最大跌幅，較上一個季度收縮20.4%。

移民英國的最大考慮，無疑是能否於英國找到工作維生，但受全球大流行的新冠肺炎疫情影響，英國經濟元氣大傷，技術上正式陷入衰退，即國內生產總值（GDP）連續兩季倒退。英國上季GDP按季收縮20.4%，為有紀錄以來最差，但稍勝市場預期的收縮20.5%。

英國一度是歐洲的疫情震央，全國累計確診312,789宗，46,628人死亡。當地自3月底實施封城措施，至5月開始陸續解封。

英國國家統計局（Office for National Statistics， ONS）指，上季GDP大幅下挫，主要由於商店、酒店、餐廳等因疫情而關門。

其中，佔英國經濟5分之4的服務業大受打擊，錄得有史以來最大的季度跌幅，按季挫19.9%。上季製造業、建造業同創最大的季度跌幅，分別挫16.9%、35%。

唯一喜訊是解封後經濟已見好轉，6月GDP按月增8.7%，勝市場預期的8%，按年則下跌16.8%。不過，6月GDP仍較疫情爆發前2月的水平低6分之1。

英國餐飲業喜訊 半價優惠首周1000萬次使用

【歐洲第二波疫情】復課成英國要務 大臣稱校內傳染證據少

英國財政大臣辛偉誠（Rishi Sunak）提醒，未來數月內的失業數字將會上升。

專家預計，下半年可能迎來第二波新冠肺炎疫情。外媒報道，英國政府擔心新冠疫情於秋季爆發第二波，辛偉誠已準備在必要時押後大規模公共開支計劃，至疫情結束；或將改為發布小型開支預算，秋季預算案的新舉措或將押後至明年春季。

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責任編輯：葉芷樺

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