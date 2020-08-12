【700騰訊業績】騰訊中期純利620億升21％　網遊次季收入按季升3％

騰訊控股（00700）公布中期業績，截至6月底止，純利620億元（人民幣，下同），按年增長21%；收入2,229.5億元，增長29%。按非國際財務報告準則計純利為572.3億元，增長29%，勝預期。

業績報告指出，騰訊第二季度增值服務業務收入650億元，按年增長35%。網遊業務收入382.9億元，按年增長40%，按季則增長3%。該項增長主要由包括《和平精英》及 《王者榮耀》在內的國內遊戲及海外市場的智能手機遊戲的收入增加所推動，部分被個人電腦客戶端遊戲（如《地下城與勇士》及《穿越火線》）的收入減少所抵 銷。2020年第二季，智能手機遊戲收入總額及個人電腦客戶端遊戲收入分別為359.88億元 及109.12億元。

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社交網絡收入增長29%至267.14億元。該項增長主要由數字內容服務包括HUYA Inc.（「虎牙」）直播服務的貢獻、音樂服務會員數增長以及遊戲虛擬道具銷售收入 增長所推動。

金融科技及企業服務業務第二季的收入同比增長30%至298.62億元。該項增長主要反映因日均交易量和單筆交易金額增加帶動商業支付收入的增長，理財平台收入的增長，以及因公有雲消耗量增多（尤其是互聯網服務及民生服務行業）帶動雲服務收入的增長。

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網絡廣告業務第二季的收入同比增長13%至185.52億元；社交及其他廣告收入增長27%至152.62億元。增長主要由於流量上升及價格較高的視頻廣告的佔比上升推動移動廣告聯盟收入增長，亦受惠於微信朋友圈因廣告庫存及曝光量增長而帶動收入的增加。

媒體廣告收入下降25%至32.90億元。該減少主要反映充滿挑戰的宏觀環境下品牌廣告需求疲弱，以及部分內容製作及播放延遲導致騰訊視頻的廣告收入下降。