【港股追蹤】舊經濟股終於發力？　滙豐顯著造好

大市今日反覆靠穩,早段曾經跌超過200點,但到午市開始反彈,現時更轉跌為升。縱使港交所(00388)及瑞聲科技(02018)等熱炒股顯著下跌,惟今日一眾港資股及銀行股見底反彈,撐起大市。其中早前曾跌至海嘯價的滙豐控股(00005),連續第3日上升,截至下午2時半,升幅逾3.6%,報35.35元。

滙豐上星期公布中期業績後,由於表現稍差過市場預期,股價曾被質低至32.1元,為金融海嘯後之低位,今年累計跌幅超過40%,連以往會追貨的北水近期也放棄了此股。未知是否跌得太深,引來不少投資者追反彈,可見此股仍有不少忠實擁躉。

大行摩根士丹利(大摩)昨日,調低今年及未來兩年對滙控的盈利預測,以反映淨息差壓力等因素。惟該行認為股份現價已反映大部份負面因素,將集團評級由「減持」升至「與大市同步」,目標價則由42元調低至36元。

另外兩隻本地銀行股表現亦跑贏大市,恒生銀行(00011)暫時升近3%,中銀香港(02388)亦升超過1%;本地地產股除恒基地產(00012)外,普遍錄得升幅,長實集團(01113)升逾2%,信和置業(00083)及九龍倉置業(01997)亦升超過1%。

