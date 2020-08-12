【港股追蹤】舊經濟股終於發力？　滙豐顯著造好

大市今日反覆靠穩，早段曾經跌超過200點，但到午市開始反彈，現時更轉跌為升。縱使港交所（00388）及瑞聲科技（02018）等熱炒股顯著下跌，惟今日一眾港資股及銀行股見底反彈，撐起大市。其中早前曾跌至海嘯價的滙豐控股（00005），連續第3日上升，截至下午2時半，升幅逾3.6%，報35.35元。

滙豐上星期公布中期業績後，由於表現稍差過市場預期，股價曾被質低至32.1元，為金融海嘯後之低位，今年累計跌幅超過40%，連以往會追貨的北水近期也放棄了此股。未知是否跌得太深，引來不少投資者追反彈，可見此股仍有不少忠實擁躉。

大行摩根士丹利（大摩）昨日，調低今年及未來兩年對滙控的盈利預測，以反映淨息差壓力等因素。惟該行認為股份現價已反映大部份負面因素，將集團評級由「減持」升至「與大市同步」，目標價則由42元調低至36元。

另外兩隻本地銀行股表現亦跑贏大市，恒生銀行（00011）暫時升近3%，中銀香港（02388）亦升超過1%；本地地產股除恒基地產（00012）外，普遍錄得升幅，長實集團（01113）升逾2%，信和置業（00083）及九龍倉置業（01997）亦升超過1%。

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